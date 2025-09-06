Vi vu mùa lễ hội cuối năm với hàng ngàn vé Vietjet giảm đến 99%, tặng thêm 20kg hành lý miễn phí

Hòa cùng không khí rộn ràng ngày đôi 9-9, Vietjet dành tặng hành khách hàng ngàn vé bay khắp Việt Nam và quốc tế giảm đến 99% (chưa bao gồm thuế, phí) cùng với ưu đãi tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cho các đường bay quốc tế.

Theo đó, từ 00g00 đến 23g00 ngày 9-9-2025, hành khách nhập mã SUPERSALE99 khi đặt vé trên website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air sẽ được giảm đến 99% giá vé Eco (chưa bao gồm thuế, phí). Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả đường bay trong nước và quốc tế Vietjet đang khai thác với thời gian bay từ 1-10-2025 đến 27-5-2026.

Ngoài ra, từ ngày 10-9 đến 23-9-2025 (*), Vietjet mang đến ưu đãi tặng 20kg hành lý ký gửi miễn phí cho hành khách mua vé Eco bay quốc tế. Chỉ cần tích chọn thêm 20kg hành lý ký gửi với giá 0 đồng trong quá trình đặt vé, hành khách có thể yên tâm tận hưởng mùa lễ hội trọn vẹn mà không phải lo lắng về hành lý.

Không chỉ mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, Vietjet còn mở ra hành trình trải nghiệm những mùa lễ hội rực rỡ trên khắp thế giới: từ lễ hội ánh sáng huyền ảo Diwali tại Ấn Độ, Tết đoàn viên Chuseok ở Hàn Quốc, mùa trăng Tsukimi tại Nhật Bản, đến lễ hội thả hoa đăng Loy Krathong lung linh ở Thái Lan hay bầu không khí nghệ thuật sôi động của Brisbane Festival tại Australia…

Đặc biệt, trong mùa Trung thu năm nay trên những chuyến bay đặc biệt, hành khách bay cùng Vietjet còn được hòa mình vào bầu không khí lễ hội với đèn lồng rực rỡ, những chương trình nghệ thuật đặc sắc bất ngờ và nhiều món quà ý nghĩa để sẻ chia cùng bạn bè và người thân.

Bay cùng Vietjet trên những chuyến bay đầy ắp nụ cười, hành khách không chỉ trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, xinh đẹp mà còn được trải nghiệm thực đơn các món nóng, tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hoá nghệ thuật hấp dẫn ở độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy thuộc vào từng đường bay, chi tiết xem tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/tang-20kg-hanh-ly-cho-tat-ca-duong-bay-quoc-te-1757069822295

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Thông tin chi tiết tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225