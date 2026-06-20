Việc làm, tiền lương... và trách nhiệm

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Như chia sẻ đầy trăn trở của đại diện cơ quan điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ vô cùng đau lòng khi tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam hàng loạt bị can còn quá trẻ. Phần đông trong số đó là sinh viên mới ra trường, tuổi đời mới ngoài 20, chặng đường tương lai phía trước đáng lý ra còn rất dài và rực rỡ.

Họ bước vào một số công ty với những danh xưng mỹ miều: nhân viên tư vấn, chuyên viên telesale (giới thiệu và bán sản phẩm), quản lý đội nhóm. Mức đãi ngộ được hứa hẹn cũng rất hấp dẫn, đánh trúng tâm lý khát khao khẳng định mình của người trẻ: lương cứng 6-8 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo khoản hoa hồng béo bở tính trực tiếp trên số tiền “bòn rút” được từ “khách hàng”.

Nhưng, ẩn sau những cuộc gọi mời chào ân cần, những lời hứa hẹn về gói nghỉ dưỡng đẳng cấp hay cơ hội chuyển nhượng sinh lời nhanh chóng, lại là một đường dây lừa đảo có tổ chức. Nhóm chủ mưu đã tinh vi thiết lập sẵn kịch bản, phân vai bài bản để đưa những người dân nhẹ dạ vào tròng và dùng chính các trí thức trẻ làm “công cụ” đắc lực thực hiện hành vi phạm tội.

Trước cơ quan điều tra, nhiều thanh niên vẫn khư khư tự biện minh rằng mình chỉ là người làm thuê, làm theo kịch bản công ty đưa sẵn, không trực tiếp cầm tiền của khách nên không có tội... Thế nhưng, ranh giới giữa một công việc chính đáng và hành vi tiếp tay cho tội phạm đã thể hiện rất rõ ở bản chất sự việc. Khi kịch bản tư vấn được thiết kế nhằm mục đích đánh tráo khái niệm, cố tình che giấu sự thật để chiếm đoạt tài sản mà nhân viên vẫn “nhắm mắt” thực hiện vì lợi ích cá nhân, đó là hành vi đồng phạm.

Dưới góc độ pháp lý, việc biết rõ bản chất gian dối mà vẫn gọi điện thoại dụ dỗ, ép khách hàng “xuống tiền” để hưởng phần trăm chênh lệch chính là hành vi giúp sức tích cực cho tội phạm lừa đảo.

Thực tế chua xót này phơi bày một lỗ hổng lớn trong nhận thức của một bộ phận giới trẻ. Ở tuổi chập chững vào đời, mong muốn có công việc độc lập, tự chủ tài chính để phụ giúp gia đình là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Song, áp lực đồng trang lứa, tâm lý nôn nóng muốn có thu nhập cao ngay lập tức, cộng hưởng với sự non nớt về vốn sống đã khiến nhiều bạn trẻ sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”. Khát vọng kiếm tiền nhanh đã lấn át lý trí, khiến các em dễ gạt bỏ mọi hoài nghi trước những dấu hiệu bất minh của doanh nghiệp. Sự tặc lưỡi cho qua, thái độ bàng quan trước cái sai miễn sao túi mình có nhiều tiền đã tự đẩy các em vào vòng lao lý.

Về phía gia đình, sự quan tâm không thể chỉ dừng lại ở niềm vui ngắn ngủi khi con vừa tốt nghiệp ra trường đã có việc làm, hay những lời hỏi han xoay quanh mức lương hàng tháng. Các bậc phụ huynh cần sát sao, đồng hành với con tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động thực tế của công ty - nơi con làm việc. Phải biết đặt ra những câu hỏi phản biện trước các công việc trả hoa hồng cao bất thường, hay yêu cầu nhân viên dùng mọi thủ đoạn để ép khách ký hợp đồng cho bằng được. Đó chính là “lá chắn” cần thiết để bảo vệ con em mình trước những ranh giới vi phạm pháp luật mong manh.

Qua vụ án này, bản án day dứt nhất chính là thanh xuân dang dở và “vết nhơ” lý lịch của một số người trẻ tham gia, giúp sức cho công ty lừa đảo. Từ vụ án này đã gióng hồi chuông cảnh báo cho những người trẻ trước ngưỡng cửa bước vào thị trường lao động. Hành trang mà nhiều em mang theo là tấm bằng cử nhân, là nền tảng đạo đức, ý thức thượng tôn pháp luật. Quan trọng hơn hết là bản lĩnh kiên quyết, biết từ chối những đồng tiền bất chính mới là kim chỉ nam quyết định cho cả một tương lai tươi sáng.

BÌNH AN