Việt Hương hé lộ từng “không muốn nhìn mặt” đạo diễn Khương Ngọc

Trong lần thứ 2 liên tiếp hợp tác cùng đạo diễn Khương Ngọc với dự án Cục vàng của ngoại , nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ, có những lúc quá căng thẳng, chị không nhìn mặt, nói chuyện, thậm chí chặn số đàn em.

Ê-kíp đoàn phim Cục vàng của ngoại vừa có buổi ra mắt với giới truyền thông tại TPHCM. Ngoài diễn viên Hồng Đào đang bận lịch trình riêng tại nước ngoài, Lâm Thanh Mỹ vướng lịch học, đạo diễn Khương Ngọc cùng các diễn viên: Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Tuấn Khải, Thư Đan, Hoàng Anh Panda… đã cùng có mặt để giao lưu và giải đáp thắc mắc xoay quanh bộ phim.

Ê-kíp đoàn phim Cục vàng của ngoại tại sự kiện giao lưu chiều 25-9. Ảnh: V.Tuấn

Tại sự kiện, nghệ sĩ Việt Hương đã có dịp “trút bầu tâm sự” về quá trình làm việc cùng đạo diễn Khương Ngọc từ dự án Chị dâu cho đến Cục vàng của ngoại. Chị hóm hỉnh chia sẻ, nếu mỗi đạo diễn đều có “nàng thơ” của riêng mình, thì với Khương Ngọc, bản thân mình giống như “quỷ già”.

Nghệ sĩ Việt Hương hé lộ, trong quá trình làm việc nhiều khi căng thẳng đến mức giận dỗi, không thèm nói chuyện, thậm chí chặn số của nhau và rời hết các nhóm làm việc chung để khỏi nhìn mặt nhau.

Nghệ sĩ Việt Hương liên tục "bóc phốt" đạo diễn Khương Ngọc. Ảnh: V.Tuấn

Nhưng sau đó, nhờ Khương Ngọc, chị có cơ hội để làm mới chính mình. “Áp lực ấy cũng trở thành động lực sáng tạo, giúp tôi dấn sâu hơn vào điện ảnh”, Việt Hương bày tỏ.

Không chỉ Việt Hương, diễn viên Băng Di trong lần đầu hợp tác với đạo diễn Khương Ngọc cũng thừa nhận cô gặp không ít áp lực vì sự khó tính và cầu toàn của anh.

Diễn viên Băng Di hé lộ, sau khi đóng máy cô phải tham gia khóa tu 7 ngày để thoát khỏi cảm xúc của nhân vật. Ảnh: V .Tuấn

Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, Cục vàng của ngoại mang đến câu chuyện ấm áp về tình bà cháu trong một xóm nhỏ chan chứa nghĩa tình.

Bà Hậu - người phụ nữ cả đời tần tảo, nay trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu ngoại khi con gái bỏ đi. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, tình thương bà dành cho cháu vẫn luôn trọn vẹn. Với bà, cháu là “cục vàng” - niềm vui, niềm an ủi và cũng là lẽ sống của đời mình.

Bộ phim nhẹ nhàng dẫn khán giả trở lại những khoảnh khắc quen thuộc nơi xóm nhỏ: nụ cười hồn nhiên của cháu, vòng tay chở che của bà và sự đùm bọc từ hàng xóm láng giềng. Tất cả cùng hòa thành một bức tranh đời thường ấm áp, gợi nhắc về tuổi thơ bình yên và tình người mộc mạc, chân thành.

Khương Ngọc tiếp tục mang đến cách kể chuyện mới trong dự án lần này. Ảnh: V .Tuấn

Theo đạo diễn Khương Ngọc, trong quá trình xây dựng kịch bản anh dành nhiều thời gian quan sát, lắng nghe và không ít lần phải dừng lại để kiểm chứng lời thoại, các chi tiết để chắc chắn rằng chất liệu trong phim phù hợp đời thường.

Cục vàng của ngoại sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 16-10 trước khi khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 17-10.

VĂN TUẤN