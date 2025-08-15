Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh lại “nên duyên" trong phim mới

Sau thành công lớn của Chị dâu , đạo diễn Khương Ngọc tiếp tục mời Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh tham gia trong dự án mới Cục vàng của ngoại .

Sau thời gian giấu kín về dàn diễn viên, thông tin vừa được ê-kíp tiết lộ trong teaser trailer.

Theo đó, từ vai chị dâu cả trong Chị dâu, Việt Hương sẽ đảm nhận vai bà ngoại (bà Hậu) trong Cục vàng của ngoại. Đây là hình mẫu người phụ nữ thương con, thương cháu nhưng cố chấp, cứng nhắc với những áp đặt riêng của mình.

Việt Hương - Hồng Đào với tạo hình trong Cục vàng của ngoại. Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Hồng Đào - người đang làm mưa, làm gió phòng vé tháng 8 trong Mang mẹ đi bỏ sẽ vào vai bà ngoại (bà Khanh) chú ý chăm chút vẻ bề ngoài và sính ngoại.

Lê Khánh (vai Diễm) trở lại với mảng miếng hài thoại tung hứng duyên dáng qua vai Diễm, đứa con gái “mỏ hỗn”, ưa xéo xắt với bà Khanh.

Nói về việc tiếp tục sở hữu cặp đôi “Việt Hương - Hồng Đào” cho dự án lần này, đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ, sau khi hoàn thành dự án trước đó anh đã ngỏ lời với cả hai.

“Để nhận được cái gật đầu của các chị là thử thách rất lớn tôi phải vượt qua. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy mình may mắn khi được tiếp tục làm việc với các diễn viên có sự trải đời và giỏi nghề cùng góp mặt trong Cục vàng của ngoại”, Khương Ngọc chia sẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc trong một cảnh quay cùng Hồng Đào, Lê Khánh. Ảnh: ĐPCC

Trong teaser trailer được giới thiệu, đạo diễn Khương Ngọc dẫn dắt khán giả quay về ký ức ngày mình còn đỏ hỏn, vừa lọt lòng mẹ đã được bà ngoại nâng niu đón từ tay bác sĩ, được chăm sóc, thay tã…

Và ngay cả khi cháu bị sốt thì ngoại cũng chính là người tất tả lo toan. Bên cạnh đó, yêu thương của ngoại còn bao gồm cả sự bênh vực, bao bọc cháu đến cố chấp khi có ai góp ý, la mắng dù chỉ là đang nói về điều tất yếu “lớn lên là phải đi học”.

Tình cảm bà cháu là điểm nhấn trong dự án lần này. Ảnh: ĐPCC

Hành trình kể về câu chuyện tình thân giữa hai thế hệ bà - cháu cũng được đạo diễn Khương Ngọc chắt lọc qua những mốc thời gian nổi bật: ngắm nhìn “cục vàng” qua tấm kính cách ly ở phòng chờ sinh, giai đoạn đứa trẻ bắt đầu lớn lên cho đến khi đi mẫu giáo, những tâm tình bên cháu với những câu hỏi quen thuộc “Sau này con lớn lên, con làm gì nuôi ngoại?”, “Ai là cục vàng của ngoại?”…

Ngoài 3 nhân vật nữ kể trên, teaser còn khiến khán giả bất ngờ khi có thêm sự xuất hiện NSƯT Hữu Châu và diễn viên Băng Di.

Diễn viên Băng Di tái xuất sau Đất rừng phương Nam. Ảnh: ĐPCC

Trong đó, Băng Di vào vai Thương, con gái của bà Hậu (Việt Hương đóng) vấp phải trầm cảm sau sinh, muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt từ cuộc sống cũng như do mẹ mang lại.

Thuộc thể loại tâm lý gia đình, Cục vàng của ngoại xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ: bà-mẹ-cháu. Phim đặc biệt khai thác sâu tình cảm bà - cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh bản thân, luôn dành dụm, để dành, lắng lo cho con, cho cháu của người phụ nữ Việt.

Teaser poster phim Cục vàng của ngoại. Ảnh: ĐPCC

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 17-10.

HẢI DUY