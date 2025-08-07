Việt Nam - Angola chuyển sang giai đoạn hợp tác phát triển mới

Chiều 6-8, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Cairo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola từ ngày 6 đến 8-8.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Angola sau nhiều năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 2002 và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2008. Chuyến thăm góp phần duy trì giao lưu cấp cao giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Đại sứ Dương Chính Chức khẳng định, chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước rà soát, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Angola.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực như kinh tế, pháp luật và truyền thông sẽ được ký kết sau quá trình rà soát kỹ lưỡng giữa các cơ quan hai nước. Những văn kiện này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương. Đại sứ Dương Chính Chức cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khi các quốc gia đều hướng tới thế giới đa cực, đa trung tâm, chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Angola, quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi (AU), là cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và AU cũng như giữa Angola và ASEAN. Chuyến thăm góp phần phát huy vai trò cầu nối của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và AU.

Theo Đại sứ Dương Chính Chức, một số dự án đầu tư từ Việt Nam sang Angola đã được triển khai và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm đến thị trường Angola. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng, đầu tư còn hạn chế, giao thương chủ yếu ở dạng tiểu ngạch. Đại sứ Dương Chính Chức cho biết, Angola là quốc gia giàu tiềm năng phát triển với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và nhu cầu cao về hàng hóa tiêu dùng. Chính phủ Angola đang tập trung đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông. Trong khi đó Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng vươn ra thị trường quốc tế. Đây là thời điểm phù hợp để hai nước thúc đẩy hợp tác song phương.

Trước khi lên đường thăm Angola, tại Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Abdel-Wahab Abdel-Razeq; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly.

TTXVN