Mỹ mở rộng chiến dịch chống ma túy tại Mexico

Chính phủ Venezuela đã triển khai các hoạt động tái thiết tại những khu vực bị ảnh hưởng trong các cuộc không kích của Mỹ hồi đầu tháng này.

Trạm xăng của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA hoạt động tại Caracas, Venezuela. Ảnh: XINHUA

Hành động khẩn cấp

Tại cuộc họp ở Caracas, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố khởi động chương trình hành động khẩn cấp nhằm khôi phục các khu vực bị tấn công, đồng thời tuyên bố Caracas không bị khuất phục sau đợt không kích của Mỹ diễn ra cuối tuần trước. Bà Delcy Rodriguez cũng bày tỏ lòng trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, đang bị tạm giam chờ xét xử tại New York, Mỹ với nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh buôn bán ma túy. Quốc hội Venezuela đã chính thức thông qua nghị quyết tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời phát đi lời kêu gọi khẩn thiết tới các chính phủ và nghị viện trên toàn thế giới về yêu cầu thượng tôn luật pháp quốc tế, phản đối việc sử dụng vũ lực và tôn trọng chủ quyền quốc gia Nam Mỹ này.

Trên mặt trận ngoại giao, Venezuela đang nhận được sự ủng hộ từ các nước trong khu vực nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Brazil tuyên bố sẵn sàng chuyển 40 tấn thuốc men và thiết bị y tế đến Caracas. Colombia có kế hoạch tổ chức chuyến thăm chính thức cho bà Delcy Rodríguez tại Bogota để thúc đẩy lộ trình giải pháp chính trị tại Venezuela. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết nước này tiếp tục cam kết làm sâu sắc hơn các thỏa thuận kinh tế và thương mại với Trung Quốc, bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và đoàn kết của Bắc Kinh trước các cuộc không kích gần đây của Mỹ.

Bên cạnh đó, để hạ nhiệt căng thẳng và thể hiện thiện chí đối thoại, Chính phủ Venezuela đã thực hiện bước đi chiến lược khi trả tự do cho một số lượng lớn công dân trong và ngoài nước bị giam giữ (nước này từng thả 6 công dân Mỹ bị giam vào tháng 1-2025). Phản ứng trước thông tin trên, Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: Đây là một minh chứng cho cách Tổng thống đang sử dụng đòn bẩy tối đa để hành động đúng đắn vì lợi ích của người dân Mỹ và người dân Venezuela.

Can thiệp trên bộ ở Mexico

Giữa lúc khu vực đang tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Venezuela, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây chú ý khi công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch chống ma túy sang những cuộc tấn công trên đất liền tại Mexico, ngay sau mặt trận trên biển ở Thái Bình Dương. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ tấn công trên bộ nhằm vào những băng đảng ma túy đang lũng đoạn Mexico. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm cũng như thời gian trong kế hoạch. Chính phủ Mexico chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hồi tháng 11-2025, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico, nếu điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Theo NBC News, quân đội Mỹ dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản này thông qua việc triển khai nhân viên tình báo và khởi động các giai đoạn huấn luyện binh sĩ. Kế hoạch này không chỉ dừng lại ở các cuộc không kích mà còn bao gồm sự hiện diện của lực lượng bộ binh bên trong lãnh thổ Mexico.

Trước đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum từng bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương tại Mexico, bao gồm cả việc Tổng thống Donald Trump đề nghị gửi quân tới giúp chiến đấu chống các băng đảng ma túy.

THANH HẰNG tổng hợp