Dẫn độ Trần Chí, siết chặt mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, Chen Zhi (Trần Chí), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, cùng 2 đối tượng Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Khmer Times ngày 8-1 đưa tin, các vụ bắt giữ được tiến hành ngày 6-1 sau nhiều tháng điều tra chung giữa lực lượng chức năng Campuchia và Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Campuchia cũng xác nhận đã tước quốc tịch Campuchia của Trần Chí từ tháng 12-2025.

Văn phòng của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. ẢNH: CamboJA/Pring Samrang

Ngay sau sự kiện này, Ngân hàng Trung ương Campuchia đặt Prince Bank vào diện thanh lý, đình chỉ mọi hoạt động nhận tiền gửi và cho vay. Dù cơ quan quản lý khẳng định người dân vẫn có thể rút tiền theo thứ tự ưu tiên nếu đầy đủ giấy tờ, đồng thời yêu cầu người vay tiếp tục trả nợ nhưng niềm tin công chúng đã sụt giảm nghiêm trọng. Từ giữa tháng 10-2025, làn sóng khách hàng ồ ạt kéo đến các chi nhánh rút tiền đã gây ra cảnh hỗn loạn, buộc nhiều điểm giao dịch tạm ngừng hoạt động.

Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ ở quận Brooklyn (TP New York), nơi truy tố Trần Chí, chưa đưa ra bình luận về việc ông chủ Prince Group bị dẫn độ về Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cũng chưa bình luận về việc dẫn độ Trần Chí và 2 đối tượng Xu Ji Liang, Shao Ji Hui.

Theo điều tra từ phía Mỹ, các “khu công nghệ” do Prince Holding Group vận hành tại Campuchia thực chất là trung tâm lừa đảo, nơi dụ hàng ngàn người bằng lời mời làm việc giả rồi ép họ tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến. Để hợp pháp hóa khoản thu phi pháp khổng lồ, Prince Group sử dụng chuỗi công ty bình phong tại Campuchia và ở nước ngoài để rửa tiền, đầu tư vào bất động sản và chuyển tiền phi pháp sang dạng thức tiền điện tử để ẩn danh.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải Chen Zhi (Trần Chí) về nước (Nguồn: BCA Trung Quốc)

Hồi tháng 10-2025, Trần Chí bị Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc là người đứng đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo các nạn nhân trên thế giới, bóc lột lao động bị buôn bán, với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 10 tỷ USD. Mỹ tịch thu số tiền 14 tỷ USD bitcoin, áp đặt lệnh trừng phạt với Trần Chí và các công ty của Prince Group, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính và truy tố Trần Chí với các cáo buộc gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền. Cơ quan thực thi pháp luật nhiều nước đã đồng loạt ra tay sau đó.

Vụ dẫn độ Trần Chí diễn ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền liên quan tới trấn áp nạn lừa đảo. Chiến dịch vừa cảnh báo người dân Trung Quốc, vừa là lời đe dọa tới đường dây tội phạm đứng sau “ngành công nghiệp lừa đảo” hàng tỷ USD tại Đông Nam Á. Đầu tháng 11-2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Thâm Quyến, Trung Quốc, đã tuyên án tử hình 5 thủ lĩnh cốt cán của tập đoàn tội phạm gia tộc họ Bạch hoạt động tại miền Bắc Myanmar với mạng lưới gồm 41 khu vực hoạt động bất hợp pháp.

Thành công của vụ án gia tộc họ Bạch bắt nguồn từ cơ chế hợp tác an ninh hiệu quả giữa Trung Quốc và Myanmar, khởi đầu bằng việc bàn giao các nghi phạm chính cho Công an Thâm Quyến vào tháng 1-2024. Từ sự sụp đổ của gia tộc họ Bạch đến việc bắt giữ Trần Chí, chuỗi sự kiện này là minh chứng cho hiệu lực của công tác thực thi pháp luật xuyên biên giới, trực tiếp giáng đòn mạnh vào những đường dây tội phạm quốc tế đang ẩn náu tại Đông Nam Á.

Nước Anh phong tỏa 19 bất động sản của Trần Chí tại London với tổng trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (134 triệu USD). Singapore tịch thu tài sản liên quan trị giá hơn 150 triệu SGD (116,8 triệu USD), Hồng Công phong tỏa 2,75 tỷ HKD (353 triệu USD), lãnh thổ Đài Loan tịch thu hơn 4,5 tỷ TWD (142,4 triệu USD), Thái Lan tịch thu tài sản trị giá hơn 300 triệu USD, bao gồm các tài sản liên quan đến Trần Chí.

PHƯƠNG NAM tổng hợp