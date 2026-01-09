Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thúc đẩy nghị quyết kiểm soát hành động quân sự tại Venezuela

Theo NBC News, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thúc đẩy xem xét nghị quyết nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc đơn phương tiến hành các hành động quân sự tại Venezuela.

Toà nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C.. Ảnh: XINHUA

Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc với tỷ lệ sát sao 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Ngoài sự ủng hộ tuyệt đối từ nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã đồng ý bỏ phiếu thuận. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với cuối năm ngoái, khi các nỗ lực tương tự đều bị nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa chặn đứng vào thời điểm Chính phủ của Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực quân sự đối với Venezuela và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền ở khu vực phía Nam Caribbean.

Động thái này mở đường cho một cuộc bỏ phiếu toàn thể Thượng viện vào tuần tới. Tuy nhiên, nghị quyết còn phải được Hạ viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành, nên khả năng trở thành luật là rất thấp. Dù vậy, dự luật gửi đi một thông điệp quan trọng tới Tổng thống Trump và có thể tác động đến các bước đi chính sách đối ngoại của ông trong thời gian tới tại Venezuela cũng như các quốc gia khác.

Phản ứng trước sự kiện bỏ phiếu trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Thượng viện và cho rằng động thái trên gây bất lợi cho an ninh quốc gia.

PHƯƠNG NAM