Nghi vấn Nga phóng tên lửa vào miền Tây Ukraine

Theo Russia Today, ông Andrey Sadovoy, Thị trưởng Lviv, miền Tây Ukraine, cho biết Nga đã tập kích cơ sở hạ tầng quan trọng tại thành phố này, nhưng không nêu chi tiết về vụ tấn công.

Hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) ghi lại các vật thể phát sáng rơi xuống vùng Lviv. Ảnh: RUSSIA TODAY

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh một số đoạn video chưa được xác thực lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một vụ tập kích nghi do tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga thực hiện nhắm vào miền Tây Ukraine.

Thị trưởng Andrey Sadovoy cho biết, quân đội Ukraine đang tiến hành xác minh liệu lực lượng Nga có thực sự sử dụng loại tên lửa mới này hay không. Hiện, các chuyên gia đang phong tỏa và kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Theo đánh giá sơ bộ, cuộc tấn công không gây thương vong về người và các cơ sở hạ tầng dân sự tại TP Lviv vẫn được bảo toàn.

Trong khi đó, theo một video trích từ camera giám sát do hãng RIA Novosti chia sẻ, các vật thể phát sáng đã rơi xuống TP Lviv. Nếu được xác nhận là tên lửa Oreshnik, đây sẽ là lần thứ hai Nga sử dụng loại tên lửa đạn đạo mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Ukraine.

Tháng 11-2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik nhằm vào một nhà máy vũ khí ở Dnepr và coi đây là một cuộc thử nghiệm tác chiến thành công. Tháng 8-2025, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và đến cuối năm 2025, loại tên lửa này sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

PHƯƠNG NAM