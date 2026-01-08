Mỹ phủ nhận kế hoạch triển khai quân đội tại Venezuela

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã loại trừ kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh tới Venezuela sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Thông tin này phần nào bác bỏ những tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về khả năng tiếp tục hành động quân sự tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) chủ trì cuộc họp nội các với Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (phải) tại Washington, DC., ngày 2-12-2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo đài RT (Nga), dư luận quốc tế đã phản ứng mạnh ngày 3-1, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành đột kích tại thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân Cilia Flores. Vợ chồng tổng thống sau đó bị truy tố tại New York với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và đã tuyên bố không nhận tội.

Chính quyền Venezuela lên án chiến dịch này là một “cuộc tấn công mang tính đế quốc”, trong khi Tổng thống Trump bảo vệ hành động của Mỹ với lý do an ninh, đồng thời viện dẫn Học thuyết Monroe từ thế kỷ XIX. Học thuyết này vốn coi khu vực Mỹ Latinh là phạm vi ảnh hưởng của Washington. Sau đó, ông Trump cảnh báo sẵn sàng điều thêm lực lượng và tiến hành “đòn tấn công thứ hai” nếu Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez không hợp tác với Mỹ.

Theo các hãng tin Politico và Stars and Stripes, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo với các nghị sĩ trong một phiên điều trần kín tại Thượng viện ngày 7-1 rằng Nhà Trắng hiện không có kế hoạch triển khai bộ binh tới Venezuela. Thông tin này được trích dẫn từ những người tham dự cuộc họp.

Tuy nhiên, các quan chức này cho biết lực lượng hải quân Mỹ - gồm hàng chục tàu chiến và 15.000 binh sĩ - sẽ tiếp tục hiện diện quanh Venezuela trong thời gian không xác định.

“Chúng tôi không dự kiến triển khai binh sĩ trên bộ. Đó không phải là mục tiêu hay kỳ vọng của chính quyền hiện nay”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói, đồng thời cho rằng việc bắt giữ Tổng thống Maduro là một chiến dịch đơn lẻ.

Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đưa ra hàng loạt đề xuất cứng rắn mà ông cho rằng nhằm bảo đảm an ninh cho Tây Bán cầu. Sau cuộc đột kích tại Caracas, ông tiếp tục kêu gọi Mỹ tiếp quản Greenland từ Đan Mạch, đồng thời cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Mexico, Colombia và Cuba.

Phát biểu với truyền thông sau phiên điều trần, Bộ trưởng Hegseth tránh đề cập trực tiếp đến khả năng mở rộng hiện diện quân sự tại Venezuela, song cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng “sức ép”. Ông dẫn chứng việc Mỹ bắt giữ hai tàu chở dầu ngày 7-1, trong đó có một tàu treo cờ Nga, trong khuôn khổ lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela.

Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào ngày 8-1 (theo giờ địa phương) về một nghị quyết lưỡng đảng liên quan đến quyền lực chiến tranh, nhằm ngăn chặn mọi hành động quân sự tiếp theo đối với Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Các biện pháp tương tự cũng đang được chuẩn bị liên quan đến Cuba, Mexico, Colombia, Nigeria và Greenland.

Theo TTXVN