Venezuela thả nhiều tù nhân

Theo NBC News, Chính phủ Venezuela bắt đầu trả tự do cho một số lượng lớn tù nhân, trong đó có nhiều người nước ngoài. Động thái được cho là nhằm giảm căng thẳng với Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez. Ảnh: VCG

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez tuyên bố quyết định này là cử chỉ đơn phương, nhằm củng cố đoàn kết quốc gia và ổn định đất nước; khẳng định không phải là động thái thỏa hiệp với các lực lượng cực đoan trong Venezuela.

Đây là đợt thả tù nhân đầu tiên kể từ khi Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez lên nắm quyền. Quốc gia Nam Mỹ này đã giam giữ nhiều công dân Mỹ trong những năm qua. Trước đó, Venezuela từng thả 6 công dân Mỹ bị giam vào tháng 1-2025.

Phản ứng trước thông báo trên, Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: "Đây là một minh chứng cho cách Tổng thống đang sử dụng đòn bẩy tối đa để hành động đúng đắn vì lợi ích của người dân Mỹ và người dân Venezuela".

Chính phủ Tây Ban Nha thông báo 5 công dân Tây Ban Nha nằm trong số những người được thả ở Venezuela và sẽ sớm trở về Tây Ban Nha. Theo Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, trong số những người được thả có nhà hoạt động nhân quyền mang 2 quốc tịch Tây Ban Nha - Venezuela Rocio San Miguel, bị giam từ tháng 2-2024 với cáo buộc liên quan âm mưu ám sát ông Nicolas Maduro.

PHƯƠNG NAM