Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy ở Mexico

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy ở Mexico, ngay sau các vụ tấn công trên biển ở Thái Bình Dương và Caribbean.

Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: INTOLERANCIA/XINHUA

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay việc tấn công trên đất liền nhằm vào các băng đảng, những nhóm đang điều hành ở Mexico". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm cũng như thời gian trong kế hoạch. Chính phủ Mexico hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, vào tháng 11-2025, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico, nếu điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

NBC News từng đưa tin Mỹ đã có kế hoạch cho một chiến dịch mới nhằm chống các băng đảng ma túy bên trong lãnh thổ Mexico, bao gồm việc triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo đến nước này. Các giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu, cùng với các cuộc thảo luận về phạm vi của chiến dịch.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có lần bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương tại Mexico, bao gồm cả việc Tổng thống Donald Trump đề nghị gửi quân tới giúp chiến đấu chống các băng đảng ma túy.

PHƯƠNG NAM