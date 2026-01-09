Đại hội Đảng XII của Lào thành công tốt đẹp

Với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh để tiến lên xã hội chủ nghĩa”, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng XII của Lào đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI; Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030; Điều lệ Đảng sửa đổi và Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Trước đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII đã bầu 13 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và bầu 11 đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhiệm kỳ 2026-2030. Đại hội cũng đã bầu 73 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 15 Ủy viên dự khuyết.

Điện mừng Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Thongloun Sisoulith Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII, ngày 8-1, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith. Nội dung thư mừng viết, đồng chí Thongloun Sisoulith được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng NDCM Lào, nhất là sự sáng tạo trong việc đề ra những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới. Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng, trên cương vị cao cả của mình, đồng chí Thongloun Sisoulith sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

HUY QUỐC