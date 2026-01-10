Thế giới

Venezuela - Mỹ hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao

Chính phủ Venezuela ngày 9-1 xác nhận đã khởi động các cuộc đàm phán mang tính “thăm dò” với Mỹ nhằm tiến tới khôi phục quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 2019.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez (giữa) trong một cuộc họp. Ảnh: CNN

Theo Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã quyết định khởi động tiến trình ngoại giao thăm dò với Washington, hướng tới việc tái lập phái bộ ngoại giao tại mỗi nước.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, trong đó có ông John McNamara - nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Colombia - đã tới Thủ đô Caracas của Venezuela để đánh giá ban đầu khả năng khôi phục hoạt động của Đại sứ quán Mỹ theo từng giai đoạn. Phía Venezuela cũng thông báo sẽ cử một phái đoàn tới Washington để đáp lại động thái này.

Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez đã điện đàm với lãnh đạo Brazil, Colombia và Tây Ban Nha, trao đổi về tình hình Venezuela và thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương dựa trên tôn trọng chủ quyền quốc gia và đối thoại.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ và phản đối khả năng Mỹ khai thác nguồn dầu mỏ của Venezuela tiếp tục diễn ra ở Caracas.

