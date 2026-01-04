Chính trị

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tình hình Venezuela tôn trọng luật pháp quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc tình hình hiện nay ở Venezuela.

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đồng thời, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.

Phạm Thu Hằng Bộ Ngoại giao Việt Nam Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sử dụng vũ lực Venezuela Hiến chương Liên hợp quốc Quan ngại Luật pháp Người phát ngôn Bất đồng

