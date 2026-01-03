Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Venezuela

Trước tình hình căng thẳng tại Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày 3-1, Bộ Ngoại giao đã phát đi khuyến cáo đối với công dân Việt Nam.

Tình hình căng thẳng tại Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela trong thời điểm hiện nay.

Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Venezuela, cần chủ động rời khỏi các khu vực nguy hiểm, thường xuyên theo dõi tình hình, chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền sở tại về đi lại, đồng thời tuân thủ các cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan đại diện Việt Nam để kịp thời nhận được thông tin và hỗ trợ khi cần thiết.

Đầu mối liên hệ hỗ trợ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela

Điện thoại: +58 212 635 7402

Email: vnemb.ven@mofa.gov.vn

Tổng đài Bảo hộ công dân – Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Điện thoại: +84 981 84 84 84

Email: baohocongdan@gmail.com

BÍCH QUYÊN