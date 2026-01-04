Nhiều nước phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

Theo đài RT và báo New York Times, trong sáng 3-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông trong các đợt tấn công của Washington nhằm vào thủ đô Caracas, đồng thời đưa hai người ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp

Ông Donald Trump khẳng định đây là kết quả của một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Mỹ tiến hành, được phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, và là cao trào của nỗ lực kéo dài nhiều tháng nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela. Theo New York Times, tuyên bố trên được ông Donald Trump đăng tải trên Truth Social, mô tả Mỹ đã tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn” vào Venezuela.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 3-1 cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân sẽ bị truy tố tại Tòa án liên bang Khu vực phía Nam bang New York. Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể. Trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.

Một trong các mục tiêu tại Venezuela bị Mỹ tấn công (ẢNH: RT)

Hiện có những phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ đối với chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz cho rằng Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh”, nhấn mạnh Washington không nên sa vào một cuộc chiến khác. Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego cũng đánh giá vụ tấn công Venezuela là “trái phép” và không có lý do gì để Mỹ phải gây chiến với Venezuela.

Về phía Venezuela, trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng trên toàn quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình, song sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc. Ông cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Ông bác bỏ lập luận cho rằng chiến dịch quân sự này nhằm chống ma túy, cho rằng mục tiêu thực sự là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela. Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết Venezuela đã đóng cửa biên giới với nước này.

Caracas tuyên bố sẽ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để thực thi quyền tự vệ chính đáng. Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới các tổ chức đa phương quốc tế.

Phản ứng của thế giới

Ngay sau khi các vụ tấn công được xác nhận, theo TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachev, gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “vô căn cứ” và cho rằng phần lớn cộng đồng quốc tế sẽ lên án hành động này vì Caracas “không gây ra mối đe dọa nào đối với Washington”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức về tình hình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết nước này lên án hành động của Mỹ tại Venezuela, cho rằng hành động đó vi phạm luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: “Trung Quốc vô cùng sốc và kiên quyết lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền, cũng như việc sử dụng vũ lực đối với tổng thống của một quốc gia”.

Mỹ pháo kích vào Venezuela rạng sáng 3-1 (ẢNH: X)

Vụ tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3-1 tiếp tục vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phản ứng mạnh mẽ thông qua LHQ, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Venezuela.

Cùng ngày, Chính phủ Mexico khẳng định các hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela vi phạm Điều 2 của Hiến chương LHQ. Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là công cụ hiệu quả duy nhất để giải quyết những khác biệt giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hòa giải hoặc hỗ trợ góp phần duy trì hòa bình khu vực.

Chile, Uruguay đều bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác. Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela.

Tương tự, Pháp cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định không thể áp đặt từ bên ngoài bất kỳ giải pháp chính trị lâu dài nào đối với Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot viết trên mạng xã hội X rằng chiến dịch này đã vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, đồng thời cảnh báo rằng những vi phạm ngày càng gia tăng đối với nguyên tắc này của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.

Tại cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 sáng 3-1 (giờ Washington, 23 giờ 30 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo với báo giới toàn bộ chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo Tổng thống Donald Trump, ông Maduro cùng vợ bị bắt giữ tại một pháo đài được canh phòng nghiêm ngặt. Mỹ đã “triển khai sức mạnh quân sự áp đảo” từ trên không, trên bộ và trên biển để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nói rằng đây là “cuộc phô diễn sức mạnh” chưa từng thấy kể từ Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã theo dõi trực tiếp vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela từ căn phòng ở Mar-a-Lago, cùng với các tướng quân đội. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đăng tải một bức ảnh trên mạng xã hội Truth Social cho thấy ông Nicolas Maduro đang bị giam giữ trên một tàu hải quân Mỹ, bị bịt mắt và còng tay (ảnh).

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn. Đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tấn công Venezuela ngày 3-1. Đại sứ Vũ Trung Mỹ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn. (TTXVN)

