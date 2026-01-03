Tòa án Mỹ truy tố Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 3-1 cho biết, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Toà án liên bang Khu vực phía Nam bang New York. Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể.

Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: EL UNIVERSAL

Trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ. Năm 2020, ông Maduro và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela đã bị các cơ quan chức năng Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán cocaine. Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Trên trang Telegram, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết, trước “hành động xâm lược” do Chính phủ Mỹ tiến hành, Venezuela đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập cuộc họp khẩn thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này. Bộ Tổng tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối Mỹ tới các tổ chức đa phương quốc tế.

Một khu vực ở Venezuela trúng tên lửa của Mỹ. Ảnh: PRENSA LATINA

Trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng trên toàn quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình, song sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc. Ông cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực.



Ông bác bỏ lập luận chiến dịch quân sự này nhằm chống ma túy, cho rằng mục tiêu thực sự là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela.

Ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bắt đầu thông báo với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các ủy ban chủ chốt về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Báo chí Mỹ cho biết lý do được chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn cho hành động quân sự này là Điều 2 Hiến pháp Mỹ, theo đó quy định quyền hạn của tổng thống trên cương vị Tổng Tư lệnh quân đội.

Hiện có những phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ đối với chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz cho rằng Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh”, nhấn mạnh Washington không nên sa vào một cuộc chiến khác. Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego cũng đánh giá vụ tấn công Venezuela là “trái phép” và không có lý do gì để Mỹ phải gây chiến với Venezuela. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa cho biết ông mong chờ “được biết điều gì có thể biện minh về mặt hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực quân sự”.

HUY QUỐC