Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác các ngành công nghiệp then chốt

Ngày 12-8, Bộ Tài chính thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam cả về số lượng doanh nghiệp và quy mô đầu tư, với gần 94 tỷ USD tổng vốn đăng ký lũy kế và hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế, mô hình tăng trưởng, đặc biệt, hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nói chung, đầu tư nói riêng trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Bộ trưởng cũng chia sẻ về “bộ tứ trụ cột” sẽ tập trung vào các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách hệ thống pháp luật, phát triển doanh nghiệp tư nhân sẽ mở ra không gian mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trên cả bình diện song phương và đa phương. Đồng thời, cam kết sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và FDI nói chung tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn và đánh giá cao Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã có đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu hai nước và chứng kiến hàng chục văn kiện hợp tác quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tiếp tục xây dựng các chính sách và ủng hộ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp tương lai như chip bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng, đường sắt cao tốc, công nghiệp biển.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời, trao đổi chuyên sâu về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng chính sách thu hút FDI, quản lý khu kinh tế, khu thương mại tự do, ODA trong công nghiệp cũng như quản lý, hỗ trợ phát triển các tập đoàn kinh tế trọng điểm nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan khẳng định ủng hộ hợp tác trong các chuỗi cung ứng, năng lượng, đường sắt cao tốc, công nghệ cao, nhấn mạnh hai nước cần tăng cường trao đổi, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau hơn nữa trong các cơ chế song phương và đa phương, đặc biệt trong bối cảnh địa kinh tế - địa chính trị khu vực toàn cầu diễn biến khó lường. Đồng thời, mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nói chung và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng cũng đã bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau và kỳ vọng sẽ gặp lại vào tháng 10-2025 khi Hàn Quốc là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025.

Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực khoảng 93,8 tỷ USD, kim ngạch song phương hai nước năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là quốc gia tài trợ ODA song phương lớn thứ 2 ở châu Á cho Việt Nam. Năm 2024, Hàn Quốc là quốc gia có nhiều khách du lịch sang Việt Nam nhất với khoảng 4,6 triệu lượt người.

LƯU THỦY