Việt Nam và Ireland hợp tác chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm

Quang cảnh hội nghị sáng 4-11

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Cơ quan Hệ thống thực phẩm bền vững Ireland tổ chức hội nghị hợp tác song phương Việt Nam - Ireland về chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hội nghị là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ireland, nhằm đánh giá kết quả chương trình Đối tác Nông nghiệp - Thực phẩm (IVAP) và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững theo các mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Đỗ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: TÔ HUY

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Việt Nam coi nông nghiệp là trụ cột kinh tế, đảm bảo sinh kế cho hơn 60% dân số, đóng góp gần 12% GDP. Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách chiến lược như: Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 2021-2030, Kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực - thực phẩm đến năm 2030, Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với cam kết Net Zero 2050.

Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúinn phát biểu. Ảnh: TÔ HUY

Bà Deirdre Ní Fhallúinn, Đại sứ Ireland tại Việt Nam, cho biết Ireland tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó các thách thức toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và phát thải thấp. Mô hình của Ireland được xem là hình mẫu với 3 đặc điểm: tiếp cận hệ thống, liên kết đa tác nhân và đo lường minh bạch thông qua chương trình Origin Green.

Trong hơn 10 năm hợp tác, hai nước đã đạt nhiều kết quả cụ thể như đào tạo cán bộ kỹ thuật, thí điểm hợp tác xã kiểu mới, tăng cường an toàn sinh học và nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi. Chương trình IVAP cũng hỗ trợ hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong giai đoạn tới, hai bên sẽ chuyển từ hợp tác dự án sang đối tác chiến lược chính sách, tập trung vào 4 lĩnh vực gồm: thể chế và điều phối hệ thống lương thực, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối doanh nghiệp.

