Việt - Nga thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực đóng tàu, vận tải - logistics

Ngày 17-9, tại hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Biển Liên bang Nga do Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Nikolai Platonovich Patrushev dẫn đầu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác cụ thể ở các lĩnh vực đóng tàu, vận tải - logistics.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Nikolai Platonovich Patrushev

Trong lĩnh vực đóng tàu, Bộ Xây dựng đề xuất phía Nga tham gia xây dựng khu công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam, hoặc liên doanh, đấu giá mua lại các nhà máy thuộc SBIC (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) trong quá trình tái cơ cấu.

Với cảng biển, Việt Nam hoan nghênh nhà đầu tư Nga nghiên cứu, tham gia các dự án lớn như: Cần Giờ, Nam Đồ Sơn, Trần Đề, Cái Mép Hạ…

Về vận tải biển, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị hai bên khuyến khích doanh nghiệp mở rộng tuyến container Việt Nam - Vladivostok, nghiên cứu thành lập liên doanh khai thác tuyến vận tải này. Bộ trưởng đồng thời đánh giá cao Sáng kiến Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam do Nga đề xuất, mở ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Cận Đông và Nga qua tuyến Ấn Độ.

Bộ trưởng cũng đề nghị phía Nga hỗ trợ các chương trình đào tạo, huấn luyện, cấp học bổng cho cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải và đóng tàu.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi tích cực, hướng tới hợp tác hiệu quả và chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga trong quản lý, khai thác bền vững và hiệu quả không gian biển

MINH ANH