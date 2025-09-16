Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga trong quản lý, khai thác bền vững và hiệu quả không gian biển

Ngày 16-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev đang có chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 15 đến 18-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Nikolai Patrusev, người bạn, người đồng chí lâu năm. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm của đoàn Hội đồng Biển là minh chứng hiệu quả, thiết thực của quan hệ song phương, nhất là trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đạt được giữa hai nước.

Nhấn mạnh Việt Nam là một nước ven biển, để đạt những mục tiêu chiến lược về phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển, sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội đồng Biển Liên bang Nga và cá nhân ông Patrusev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev đã chuyển tới Tổng Bí thư Tô Lâm lời chào và lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Putin; khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nikolai Patrusev khẳng định sẽ báo cáo Tổng thống Putin để phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan hai nước triển khai quyết liệt hợp tác trong lĩnh vực biển và các lĩnh vực khác giữa hai nước; khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và hoàn thiện các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó sử dụng các cảng nước sâu của Việt Nam như các trung tâm kho vận tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, ông Nikolai Patrusev đã trân trọng trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huy chương “Vì hợp tác trong lĩnh vực Biển”.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Nga, nhất là trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, địa phương hai nước cần trao đổi cụ thể, thẳng thắn để triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, hiện thực hóa các thỏa thuận và cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước vì lợi ích của hai dân tộc và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong không gian biển, cũng như trong các lĩnh vực truyền thống và trụ cột như quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải; đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, ông Patrusev khẳng định, Hội đồng Biển Liên bang Nga sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam; tăng cường các cơ chế tham vấn lẫn nhau giữa các cơ quan chuyên môn nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhằm phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển tại hai nước; ghi nhận các kết quả hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và nhất trí cùng nhau phát triển trung tâm này.

BÍCH QUYÊN