Vietnamobile ra mắt bộ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Tại Triển lãm Quốc tế về Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICTCOMM 2026), Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile (Vietnamobile) đã ra mắt hệ sinh thái giải pháp số dành riêng cho doanh nghiệp.

Đại diện Vietnamobile chia sẻ thông tin tại Triển lãm Vietnam ICTCOMM 2026

Bước đi này là sự khẳng định cam kết của nhà mạng trong việc khơi thông các điểm nghẽn chuyển đổi số cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Cụ thể, Vietnamobile giới thiệu bộ ba giải pháp chuyên biệt: SME360, InsightOS và CareLink, hướng tới việc tối ưu hóa vận hành cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

SME360, nền tảng quản trị thống nhất. Đây được xem là trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp SME trong việc quản lý tập trung toàn bộ hoạt động từ quản trị, bán hàng đến chăm sóc khách hàng trên một nền tảng duy nhất. Việc tích hợp đa tác vụ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận hành, từ đó tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh doanh.

InsightOS, khai phá sức mạnh dữ liệu bằng AI: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được ví như "mỏ vàng" nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách khai thác hiệu quả. InsightOS sử dụng các công cụ phân tích và trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp doanh nghiệp nhận diện xu hướng, đánh giá hiệu suất và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, nhanh chóng hơn.

CareLink, số hóa quy trình y tế. Đây là giải pháp chuyên biệt dành cho các bệnh viện, phòng khám và mô hình thăm khám từ xa. CareLink giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý dữ liệu, tăng cường khả năng tương tác giữa cơ sở y tế và người bệnh, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong môi trường y khoa hiện đại.

TS. Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile chia sẻ: “Vietnamobile hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giải pháp số thống nhất, nơi năng lực kết nối, dữ liệu và công nghệ được tích hợp để tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng và đối tác. Đây là cách chúng tôi phát huy năng lực kết nối đã được xây dựng trong nhiều năm để tạo ra sự khác biệt, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số bền vững hơn”.

KIM THANH