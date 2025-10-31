Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long khánh thành hệ thống xạ trị ung thư hiện đại

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: TÍN HUY

Tham dự lễ khánh thành có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, hệ thống xạ trị được đầu tư từ năm 2024, gồm máy xạ trị gia tốc tuyến tính và máy CT Scanner mô phỏng xạ trị có tổng trị giá gần 104 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan hệ thống chụp CT mô phỏng. Ảnh: TÍN HUY

Theo đánh giá, sự kết hợp giữa máy gia tốc tuyến tính với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT mô phỏng và MRI giúp tăng độ chính xác trong định vị khối u, bảo vệ mô lành tối đa và cải thiện hiệu quả điều trị lâm sàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cho biết việc khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại hóa công tác khám, chữa bệnh, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tiên tiến ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng đánh giá, hệ thống mới cho phép triển khai các kỹ thuật tiên tiến giúp điều trị chính xác, giảm tác dụng phụ và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Bà Hằng cho rằng, sự kiện lần này không chỉ là bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Vĩnh Long, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Từ đó giúp cho người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị.

“Đây là bước tiến lớn trong lộ trình phát triển y tế chuyên sâu, hiện thực hóa mục tiêu Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, đúng với tinh thần đổi mới – nhân văn – hội nhập mà ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đang hướng tới”, bà Hằng cho hay.

TÍN HUY