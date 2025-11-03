VN-Index khởi động tháng 11 giảm hơn 22 điểm

Phiên 3-11, dù nhận được lực đỡ từ mã đầu ngành là VIC, nhưng VN-Index vẫn mất điểm sâu vì sức ép giảm giá từ các mã bất động sản còn lại.

Cụ thể, VN-Index kết phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 với 22,65 điểm giảm, tương đương 1,38%, xuống còn 1.617 điểm. Bảng điện sàn TPHCM ghi nhận số mã giảm áp đảo với 240, trong đó có 17 mã giảm kịch sàn. Chiều ngược lại, chỉ có 88 mã tăng.

Đáng chú ý, danh sách các mã rớt giá mạnh nhất, có sự xuất hiện của hàng loạt mã bất động sản như: DXG, DIG, CII, HDC, DXS, DRH, HU1, VRE, KDH, NLG, PDR, NBB, TDH, VCG… Mã bất động sản giữ được sắc xanh ấn tượng nhất phiên hôm nay là VIC tăng 2,3%, cũng là mã cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số với gần 4 điểm.

Ngoài nhóm địa ốc, VN-Index còn chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, thép, dầu khí và đặc biệt là nhóm chứng khoán với hàng loạt mã lao dốc như VIX, CTS, VND, ORS, SSI, VDS, TCX, DSE.

So với phiên cuối tháng 10, thanh khoản phiên hôm nay tăng khoảng 2.000 tỷ đồng với hơn 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Trái ngược với động thái bán quyết liệt từ khối nội, nhà đầu tư ngoại đã không còn duy trì áp lực xả mạnh như các phiên trước. Cụ thể, phiên hôm nay, khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ nhàng gần 175 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, VIX là mã bị bán ròng mạnh nhất thị trường (-283 tỷ đồng). Kế đến là các mã MBB (-122 tỷ đồng), STB (-86 tỷ đồng), MWG (-86 tỷ đồng), VRE (-77 tỷ đồng).

Phía ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh các mã như FPT (249 tỷ đồng), ACB (117 tỷ đồng), VJC (86 tỷ đồng), HAH (75 tỷ đồng), PVD (64 tỷ đồng).

ĐỨC MẠNH