Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

VN-Index khởi động tháng 11 giảm hơn 22 điểm

SGGPO

Phiên 3-11, dù nhận được lực đỡ từ mã đầu ngành là VIC, nhưng VN-Index vẫn mất điểm sâu vì sức ép giảm giá từ các mã bất động sản còn lại.

VN-Index khởi động tháng 11 giảm hơn 22 điểm

Cụ thể, VN-Index kết phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 với 22,65 điểm giảm, tương đương 1,38%, xuống còn 1.617 điểm. Bảng điện sàn TPHCM ghi nhận số mã giảm áp đảo với 240, trong đó có 17 mã giảm kịch sàn. Chiều ngược lại, chỉ có 88 mã tăng.

Đáng chú ý, danh sách các mã rớt giá mạnh nhất, có sự xuất hiện của hàng loạt mã bất động sản như: DXG, DIG, CII, HDC, DXS, DRH, HU1, VRE, KDH, NLG, PDR, NBB, TDH, VCG… Mã bất động sản giữ được sắc xanh ấn tượng nhất phiên hôm nay là VIC tăng 2,3%, cũng là mã cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số với gần 4 điểm.

Ngoài nhóm địa ốc, VN-Index còn chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, thép, dầu khí và đặc biệt là nhóm chứng khoán với hàng loạt mã lao dốc như VIX, CTS, VND, ORS, SSI, VDS, TCX, DSE.

So với phiên cuối tháng 10, thanh khoản phiên hôm nay tăng khoảng 2.000 tỷ đồng với hơn 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Trái ngược với động thái bán quyết liệt từ khối nội, nhà đầu tư ngoại đã không còn duy trì áp lực xả mạnh như các phiên trước. Cụ thể, phiên hôm nay, khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ nhàng gần 175 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, VIX là mã bị bán ròng mạnh nhất thị trường (-283 tỷ đồng). Kế đến là các mã MBB (-122 tỷ đồng), STB (-86 tỷ đồng), MWG (-86 tỷ đồng), VRE (-77 tỷ đồng).

Phía ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh các mã như FPT (249 tỷ đồng), ACB (117 tỷ đồng), VJC (86 tỷ đồng), HAH (75 tỷ đồng), PVD (64 tỷ đồng).

ĐỨC MẠNH

Từ khóa

HU1 TCX DRH DSE DXS VIX NBB VRE TDH HDC chứng khoán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn