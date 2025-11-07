VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Mặc dù VN-Index chìm trong sắc đỏ trong toàn bộ thời gian nhưng diễn biến bất ngờ trong những phút cuối phiên giao dịch 7-11 khiến nhiều nhà đầu tư bị sốc.

Ảnh bài: Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán

Tại thời điểm 14 giờ, lệnh bán dưới giá tham chiếu được ồ ạt đẩy lên bảng điện. Đặc biệt, lệnh bán xuất hiện ở nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn khiến VN-Index gần như không còn “điểm tựa” và nhanh chóng xuyên thủng mốc 1.600 điểm trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên hôm nay, VN Index giảm gần 44 điểm, tương đương 2,65%, xuống còn 1.599 điểm. Bảng điện sàn HOSE chìm trong sắc đỏ với 270 mã giảm, 59 mã tăng và 37 mã giữ giá tham chiếu.

Phiên hôm nay, ngoại trừ nhóm viễn thông, toàn bộ các nhóm ngành đều tác động tiêu cực lên chỉ số. Trong đó, bất động sản là nhóm ngành khiến chỉ số giảm điểm mạnh nhất. Kế đến là ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, hóa chất, vật liệu xây dựng…

Về cổ phiếu đơn lẻ, tác động tiêu cực nhất lên thị trường là bộ đôi VIC và VHM. Chỉ riêng 2 mã cổ phiếu này đã gián tiếp khiến cho VN-Index bốc hơi gần 13 điểm. Ngoài ra, VN-Index chịu sức ép giảm từ các mã ngân hàng như CTG, VCB, VPB, BID, LPB, STB, TCB, MBB.

Dù giảm sâu nhưng thanh khoản của thị trường không quá đột biến so với phiên trước. Cụ thể, cả phiên chỉ có 839 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt gần 24.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại cũng đua bán tháo cùng nhà đầu tư trong nước, thay vì gom bắt đáy khi VN-Index giảm sâu. Theo thống kê, phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng các mã ngân hàng và chứng khoán như: STB (-298 tỷ đồng), HDB (-166 tỷ đồng), MBB (-112 tỷ đồng), SSI (-105 tỷ đồng), VCB (-99 tỷ đồng).

Bên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chứng khoán diễn biến trái chiều khi HNX Index giảm 6 điểm, còn UPCoM Index tăng 0,53 điểm.

THANH DUNG