VNPT hợp tác Nokia, F-Secure phát triển hạ tầng số, xây dựng môi trường số an toàn

Việc VNPT hợp tác sâu rộng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Phần Lan là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong việc kết nối tri thức toàn cầu, đưa công nghệ tiên tiến vào phục vụ người dân và xã hội.

VNPT và Nokia hợp tác đẩy mạnh phát triển hạ tầng số

Ngày 21-10, tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Matias Marttinen, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và việc làm Phần Lan, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trao hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam bộ giai đoạn 2025-2026 cho Tập đoàn Nokia.

Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Nokia trao hợp đồng hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Với hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến được ký kết, VNPT và Nokia sẽ cùng triển khai dự án trong giai đoạn 2025-2026, tập trung vào việc nâng cao chất lượng vùng phủ sóng di động, đặc biệt tại các khu vực biên giới và các trung tâm kinh tế – xã hội trọng điểm. Đây là bước đi cụ thể của VNPT trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng số quốc gia, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cùng với việc mở rộng đầu tư hạ tầng, VNPT tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông và dịch vụ số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, kết nối của người dân, chính quyền và doanh nghiệp.

Thỏa thuận hợp tác lần này không chỉ mang ý nghĩa tăng cường năng lực hạ tầng số quốc gia, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, một trong những trụ cột hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Nokia là tập đoàn viễn thông và công nghệ đa quốc gia hàng đầu của Phần Lan có vai trò tiên phong trong phát triển các tiêu chuẩn mạng di động toàn cầu như 4G, 5G và các công nghệ mới. Tại Việt Nam, Nokia đã có quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với VNPT trong nhiều lĩnh vực: mạng thông tin di động, mạng cáp quang băng rộng cố định, mạng truyền dẫn và Internet vạn vật (IoT).

Sự kiện ký kết lần này tiếp tục khẳng định VNPT là đối tác chiến lược của Nokia tại Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông xanh, hiện đại, đáp ứng kỷ nguyên 5G và 6G trong tương lai.

VNPT và F-Secure hợp tác xây dựng hệ sinh thái số an toàn tại Việt Nam

Cùng ngày, VNPT và Tập đoàn F-Secure đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm bảo vệ người dân khỏi các hình thức tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến, đồng thời mở rộng hợp tác ra thị trường khu vực ASEAN.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT và ông Viswanathan, Thành viên Ban lãnh đạo, Giám đốc sản phẩm Tập đoàn F-Secure trao biên bản ghi nhớ dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo đó, hai bên sẽ cùng triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo, bao gồm: chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa mạng; tổ chức các chương trình đào tạo và tập huấn thực hành; nâng cao năng lực an ninh mạng cho đội ngũ kỹ thuật của VNPT.

VNPT và F-Secure cũng sẽ nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), mở ra cơ hội thương mại hóa và cung cấp dịch vụ ra thị trường quốc tế.

F-Secure là tập đoàn an ninh mạng hàng đầu thế giới của Phần Lan với gần 40 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật cho người dùng và tổ chức tại hơn 100 quốc gia. Việc VNPT lựa chọn F-Secure làm đối tác thể hiện cam kết mạnh mẽ của VNPT trong việc bảo vệ người dùng và xây dựng môi trường số an toàn, đáng tin cậy tại Việt Nam.

Đáng chú ý, cùng ngày tại Việt Nam, VNPT và F-Secure đã công bố cung cấp dịch vụ VNPT S-Defender, giải pháp bảo mật và chống lừa đảo trực tuyến được tích hợp công nghệ tiên tiến của F-Secure. Dịch vụ giúp phát hiện, ngăn chặn các hình thức gian lận trực tuyến, phần mềm độc hại, bảo vệ danh tính số của người dân.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các tính năng bảo vệ nâng cao cho người dùng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ; đồng thời đảm bảo an toàn cho các dịch vụ số trọng yếu như ngân hàng điện tử, thương mại điện tử và chính quyền điện tử.

Hai thỏa thuận quan trọng với Nokia và F-Secure không chỉ giúp VNPT củng cố vị thế tập đoàn chủ lực trong hạ tầng và an ninh số mà còn đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, thịnh vượng và bền vững.

THU QUỲNH