VNPT thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục tại TPHCM

VNPT TPHCM và Sở Giáo dục- Đào tạo TPHCM vừa đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025 – 2030.

Đại diện VNPT TPHCM và Sở Giáo dục- Đào tạo TPHCM tại lễ ký kết

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình số hóa ngành giáo dục Thành phố, hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ về xây dựng nền giáo dục hiện đại, thông minh và bền vững.

Theo thỏa thuận, VNPT sẽ đồng hành cùng Sở GD-ĐT trên nhiều phương diện từ tư vấn chiến lược, phát triển hạ tầng, quản lý dữ liệu, đến đào tạo nguồn nhân lực số. Hai bên sẽ phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp CNTT nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Hai bên cũng cùng nhau hợp tác trong công tác truyền thông, tổ chức các sự kiện, hội thảo, đào tạo và nâng cao kiến thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ giáo viên. VNPT cũng sẽ tham gia tư vấn và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, Trung tâm điều hành giáo dục thông minh (IOC) đồng bộ với hệ thống của Bộ GD-ĐT và UBND TPHCM. Song song đó là việc hỗ trợ các trường học đạt chuẩn “Trường học số”, đảm bảo hạ tầng và an toàn thông tin vận hành ổn định, hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng và nền tảng, VNPT còn cam kết đồng hành cùng ngành Giáo dục TPHCM thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi dành cho các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên. Các dịch vụ nổi bật bao gồm hạ tầng kết nối số như FiberVNN, Internet trực tiếp, truyền số liệu, dịch vụ di động VinaPhone…. và các giải pháp chuyển đổi số giáo dục như hệ sinh thái vnEdu, hồ sơ học sinh vnEdu-HSS, học bạ số, thư viện số vnEdu-Digilib, chữ ký số VNPT-CA, SmartCA...

Đặc biệt, VNPT còn hỗ trợ tư vấn, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh thông tin; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của Sở nhằm thúc đẩy nhanh công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục tại TPHCM.

KIM THANH