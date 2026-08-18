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Vốn hóa HOSE giảm hơn 545.000 tỷ đồng, 6 doanh nghiệp rời nhóm tỷ USD

SGGPO

Vốn hóa cổ phiếu trên sàn HOSE vào cuối tháng 7-2026 đạt hơn 8,22 triệu tỷ đồng, tương đương 64,01% GDP năm 2025.

Vốn hóa HOSE giảm hơn 545.000 tỷ đồng trong tháng 7-2026. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Vốn hóa HOSE giảm hơn 545.000 tỷ đồng trong tháng 7-2026. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cập nhật ngày 18-8, thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh trong tháng 7 khiến giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE giảm đáng kể.

Tính đến ngày 31-7-2026, vốn hóa cổ phiếu trên sàn HOSE đạt hơn 8,22 triệu tỷ đồng, giảm 6,18% so với cuối tháng 6. Với mức vốn hóa hơn 8,765 triệu tỷ đồng vào ngày 30-6, quy mô vốn hóa HOSE giảm khoảng 545.000 tỷ đồng chỉ sau một tháng. Mức vốn hóa này tương đương 64,01% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,84% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Mức sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh các chỉ số chủ chốt cùng đi xuống. Kết thúc phiên ngày 31-7, VN-Index đạt 1.735,78 điểm, giảm 6,68% trong tháng; VNAllshare giảm 7,50% xuống 1.762,69 điểm; VN30 giảm 6,20% xuống 1.872,07 điểm.

Số doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD trên HOSE cũng giảm từ 54 doanh nghiệp vào cuối tháng 6 xuống còn 48 doanh nghiệp cuối tháng 7, tức giảm 6 doanh nghiệp. Cụ thể, 6 doanh nghiệp rời nhóm vốn hóa tỷ USD gồm: PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), KBC (Phát triển Đô thị Kinh Bắc), GEL (Hạ tầng GELEX), VCI (Chứng khoán Vietcap), NAB (Ngân hàng Nam Á) và VND (Chứng khoán VNDIRECT).

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NHUNG NGUYỄN

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