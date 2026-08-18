Thanh toán qua mã QR tăng 20 lần, giao dịch gần 40 tỷ USD mỗi ngày

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026” với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” và thông điệp “Dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số”.

Tại sự kiện, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, trong 5 năm qua, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thể chế cho hoạt trên môi trường số từng bước được hoàn thiện, hạ tầng thanh toán và hạ tầng số được nâng cấp; kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia được mở rộng; dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt 28 lần GDP. Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong 5 năm qua tăng bình quân khoảng 59%/năm, riêng giao dịch tài chính qua mã QR tăng bình quân trên 100% mỗi năm.

Bên cạnh đó, việc khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tăng cường các giải pháp xác thực, cảnh báo, phòng chống gian lận đã tạo chuyển biến quan trọng trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ khách hàng.

Sự kiện "Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026" diễn ra trong hai ngày từ 18 đến 19-8. Ảnh: LƯU THỦY

Tuy nhiên, chuyển đổi số càng sâu thì những vấn đề mới về thể chế, dữ liệu, an ninh mạng, gian lận số, bảo vệ quyền riêng tư và quản trị trí tuệ nhân tạo càng xuất hiện nhanh. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhưng có trọng tâm, có kiểm soát và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Do đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát hiệu quả rủi ro, tập trung vào các hoạt động ngân hàng trên môi trường số.

Ngành ngân hàng cần nâng cấp hạ tầng số và phát triển, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng thực chất, có trách nhiệm và tạo ra giá trị; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn; chuyển từ ứng phó sự cố sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa để bảo vệ an toàn hệ thống và khách hàng.

﻿ Đồ họa thông tin về kết quả chuyển đổi số ngành ngân hàng trong 5 năm (2021-2025). Ảnh AI - LƯU THỦY thực hiện.

Ngành ngân hàng cần xác định chuyển đổi số phải trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực có năng lực về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ và an ninh mạng.

Thông tin thêm về kết quả chuyển đổi số ngành ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, trong 5 năm (2021-2025), thanh toán qua di động tăng hơn 8 lần về số lượng, qua Internet tăng hơn 7 lần, thanh toán qua mã QR tăng gần 20 lần.

Nhiều ngân hàng đạt hơn 95% giao dịch trên kênh số; giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân lên tới 1,05 triệu tỷ đồng/ngày, tương đương gần 40 tỷ USD/ngày, với số lượng gần 85 triệu giao dịch/ngày.

Gần 67% giao dịch trong thương mại điện tử đã không dùng tiền mặt; gần 99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% cơ sở giáo dục đại học tại đô thị thu học phí qua ngân hàng.

Hiện nay, Việt Nam đã kết nối thanh toán song phương qua mã QR tới Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và sắp tới sẽ mở rộng tới Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc).

LƯU THỦY