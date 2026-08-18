Cổ phiếu dầu khí bứt phá do đâu?

Thị trường chứng khoán phiên ngày 18-8 với tâm điểm là nhóm cổ phiếu dầu khí do hút được dòng tiền lớn trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí tăng mạnh, trong đó PLX tăng trần, GAS tăng 5,56%, BSR tăng 4,62%, OIL tăng 3,85% và PVS tăng 3,48%...

Diễn biến tăng mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng, chốt phiên ngày 17-8 ở mức 90,87 USD/thùng, tăng 2,65%, do lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18-8

Bên cạnh yếu tố giá dầu, nhóm cổ phiếu dầu khí sau thời gian dài tích lũy đang thu hút dòng tiền và có mức tăng mạnh hơn thị trường chung. Theo chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán VPBS, động lực đáng chú ý của nhóm này là kỳ vọng từ việc sửa đổi Luật Dầu khí (sửa đổi). Dự thảo được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục và đầu tư, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực năng lượng mới, qua đó khơi thông nguồn lực và tạo dư địa phát triển cho ngành dầu khí.

Việc dự thảo được tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp trong tháng 8 cũng góp phần củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng chính sách. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn của nhóm cổ phiếu dầu khí, bên cạnh diễn biến giá dầu và tiến độ các dự án năng lượng lớn.

Dù VN-Index chốt phiên tăng điểm nhưng sắc đỏ vẫn nhiều hơn. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,56 điểm (0,26%) lên 1.732,02 điểm với 129 mã tăng, 167 mã giảm và 76 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,68 điểm (1,32%) lên 282,32 điểm với 63 mã tăng, 71 mã giảm và 62 mã đứng giá. Thanh khoản thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 14.900 tỷ đồng. Tính chung cả 2 sàn HOSE và HNX, thanh khoản cũng chỉ hơn 15.600 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN