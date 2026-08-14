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3 ngân hàng Việt Nam được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

SGGPO

Từ ngày 1-9-2026, 3 cổ phiếu SSB, MSB và ACB chính thức vào rổ Frontier Markets Index.

Cổ phiếu SSB (SeABank) là 1 trong 3 cổ phiếu ngân hàng vừa được thêm vào rổ Frontier Markets Index. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Cổ phiếu SSB (SeABank) là 1 trong 3 cổ phiếu ngân hàng vừa được thêm vào rổ Frontier Markets Index. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tổ chức MSCI (Morgan Stanley Capital International) vừa công bố kết quả kỳ rà soát tháng 8-2026. Theo đó, MSCI Frontier Markets Index (chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại các thị trường cận biên) ghi nhận 6 cổ phiếu được bổ sung và 5 cổ phiếu bị loại.

Trong đó, Việt Nam đóng góp một nửa số mã được thêm mới, với cả 3 đại diện đều thuộc nhóm ngân hàng: cổ phiếu ACB (NHTM cổ phần Á Châu ), SSB (NHTM cổ phần Đông Nam Á) và MSB (NHTM cổ phần Hàng Hải Việt Nam).

Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu Việt Nam gồm CEO (Tập đoàn CEO), DGW (Digiworld) và HDG (Hà Đô Group) bị đưa ra khỏi MSCI Frontier Markets Index.

Thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2026. Trước khi những thay đổi của kỳ cơ cấu tháng 8 có hiệu lực, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index. Tính đến ngày 31-7, cổ phiếu Việt Nam chiếm 29,12% danh mục. Trong nhóm 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất MSCI Frontier Markets Index tại thời điểm cuối tháng 7, Việt Nam có 2 đại diện gồm: VIC đứng đầu toàn bộ chỉ số với tỷ trọng 9,19%, VHM đứng ở vị trí thứ 5, chiếm 2,32%.

MSCI Frontier Markets Index là chỉ số đo lường diễn biến của các cổ phiếu tại các thị trường cận biên. Việc lựa chọn và duy trì thành phần trong chỉ số được thực hiện dựa trên các tiêu chí về quy mô vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Bộ chỉ số này được nhiều nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư quốc tế sử dụng làm chỉ số tham chiếu (benchmark) trong quá trình đánh giá thị trường và phân bổ tài sản. Thay đổi thành phần chỉ số thường kéo theo gia tăng mức độ hiện diện của cổ phiếu trong danh mục của các quỹ và sản phẩm đầu tư lấy MSCI Frontier Markets làm tham chiếu.

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NHUNG NGUYỄN

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MSCI Frontier Markets Index Morgan Stanley Capital International Hà Đô Group MSCI Cận biên Exchange Traded Fund Cổ phiếu ACB Frontier Markets Tập đoàn CEO Benchmark

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