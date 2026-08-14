VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản đi ngược thị trường

Lý giải việc cổ phiếu bất động sản đi ngược thị trường, chuyên gia Vietcap cho rằng nhóm này đang được hỗ trợ bởi định giá và kỳ vọng chính sách.

Nhiều cổ phiếu bất động sản còn giữ được sắc xanh

VN-Index chốt phiên cuối tuần ghi nhận phiên giảm điểm mạnh thứ hai liên tiếp do áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Thị trường chứng khoán phiên 14-8 tiếp tục giảm sâu. Dù không xuất hiện tình trạng cổ phiếu giảm sàn trên diện rộng, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh, kéo VN-Index đi xuống. Cụ thể, VHM giảm 5,01%, VIC giảm 3,61%, GVR giảm 4,4%, BSR giảm 4,34%, CTG giảm 2,18%, VCB giảm 1,68%, GAS giảm 2,4%, BID giảm 1,54%...

Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm. Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận nhiều mã giữ được sắc xanh, trong đó DXG tăng 5,99%, HDC tăng 2,2%, NLG tăng 1,33%, TCH tăng 1,27%, DIG tăng 1,41%...

Chốt phiên, VN-Index giảm 36,55 điểm (2,07%), xuống 1.729,08 điểm, với 67 mã tăng, 257 mã giảm và 49 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,35 điểm (1,18%), xuống 279,99 điểm, với 37 mã tăng, 97 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Áp lực bán mạnh khiến thanh khoản tăng. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 19.400 tỷ đồng, tăng khoảng 700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung HOSE và HNX, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 20.300 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ ba liên tiếp trên HOSE, với giá trị gần 682 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại tập trung bán VIC hơn 480 tỷ đồng và VHM gần 185 tỷ đồng, tiếp đến là SHB gần 100 tỷ đồng và MSN gần 77 tỷ đồng.

Nhận định về thị trường, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Bản Việt (Vietcap) cho rằng, áp lực bán vẫn ở mức cao, trong đó hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại tiếp tục gia tăng sức ép. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, kéo VN-Index đi xuống. Dù VN-Index đã thu hẹp khoảng 10 điểm so với mức giảm mạnh nhất trong phiên, có thời điểm lên tới 46 điểm, chỉ số vẫn đóng cửa dưới mốc hỗ trợ 1.750 điểm.

Lý giải việc cổ phiếu bất động sản đi ngược thị trường, chuyên gia Vietcap cho rằng, nhóm này đang được hỗ trợ bởi định giá và kỳ vọng chính sách. Nhiều cổ phiếu bất động sản đã giảm sâu so với vùng đỉnh, thậm chí có mã mất 2/3 đến 3/4 giá trị, qua đó tạo mặt bằng định giá hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, yêu cầu của Thủ tướng về việc các ngân hàng giảm lãi suất thực chất đang củng cố kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản, sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới. Kỳ vọng chi phí vốn giảm có thể hỗ trợ khả năng tiếp cận tín dụng của người mua nhà, cải thiện thanh khoản và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường bất động sản. Đây cũng là yếu tố giúp nhóm cổ phiếu bất động sản có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung.

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NHUNG NGUYỄN