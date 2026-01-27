VPBank và DMX ra mắt thẻ tín dụng đầu tiên trong lĩnh vực bán lẻ điện tử tiêu dùng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard - dòng thẻ tín dụng chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Đại diện VPBank và DMX tại sự kiện ra mắt thẻ

Sản phẩm thẻ chung VPBank MWG Mastercard cho phép khai thác tối đa thế mạnh của cả hai bên. Sản phẩm cũng mang đến các chính sách ưu đãi và hoàn tiền chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng trong hệ sinh thái DMX, qua đó hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí mua sắm.

Cụ thể, chủ thẻ VPBank MWG Mastercard được hoàn tiền với mọi chi tiêu, trong đó mức hoàn tiền 10% áp dụng cho các giao dịch tại hệ sinh thái MWG bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách hóa Xanh, Avakids, Nhà thuốc An Khang, Topzone với hạn mức hoàn tiền tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê. Bên cạnh đó, các giao dịch chi tiêu cho thời trang và ăn uống cũng được hưởng mức hoàn tiền là 4% tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê, cùng mức hoàn tiền 0,1% không giới hạn cho các chi tiêu khác khi đáp ứng điều kiện doanh số.

Song song với ưu đãi hoàn tiền, VPBank MWG Mastercard mang đến các chương trình khuyến khích sử dụng thẻ: khách hàng kích hoạt thẻ và phát sinh giao dịch chi tiêu thành công sẽ nhận được 100 điểm thưởng thông qua ứng dụng Quà tặng VIP, đồng thời hoàn tiền 400.000 đồng khi đạt mức chi tiêu 2.000.000 đồng trong 30 ngày đầu sử dụng thẻ. Chính sách miễn phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo khi thỏa điều kiện chi tiêu theo thể lệ nhằm tiếp cận, khuyến khích khách hàng trải nghiệm sản phẩm lâu dài.

Sự hợp tác giữa VPBank và DMX, đơn vị sở hữu các chuỗi thegioididong.com, Điện máy Xanh, Topzone… đánh dấu lần đầu tiên thị trường Việt Nam xuất hiện thẻ tín dụng chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, năng động và yêu công nghệ.

KIM THANH