VPBank, Visa, NextPay cùng "vẽ bản đồ số hóa" giúp nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi vòng xoáy bất ổn, từ lãi suất cao, xung đột địa chính trị đến biến động chuỗi cung ứng. Việt Nam – nền kinh tế có độ mở cao – chịu tác động rõ rệt, đặc biệt là với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vốn nhạy cảm với biến động thị trường. Trong bối cảnh đó, tọa đàm “Chìa khóa số - Nền tảng tăng trưởng bền vững” do VPBankSME tổ chức đã thu hút sự chú ý khi đề xuất ba giải pháp then chốt: vốn linh hoạt, thanh toán số và số hóa vận hành.

Nguồn vốn và giải pháp thanh toán: điểm yếu của doanh nghiệp SME

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp SME chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp hơn 45% GDP và 31% tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, khảo sát mới nhất của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho thấy, hơn 60% SME gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, 70% chưa áp dụng triệt để công nghệ số, và phần lớn vẫn phụ thuộc vào thanh toán tiền mặt. Đây chính là “nút thắt” khiến nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.

Khó khăn lớn nhất với SME vẫn là vốn. Các chuyên gia đều nhận định, khả năng tiếp cận tín dụng của SME hạn chế do yêu cầu về tài sản bảo đảm và lịch sử tín dụng. Trong khi đó, nhu cầu vốn lưu động để nhập hàng, duy trì sản xuất, mở rộng thị trường lại mang tính thời điểm - đòi hỏi tốc độ giải ngân nhanh.

Nghiên cứu của Visa cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về việc sử dụng thẻ doanh nghiệp trong thanh toán B2B, và vẫn còn nhiều tiềm năng tiếp tục tăng trưởng, giúp gia tăng lợi ích kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số. Những ngành như Tài chính, Bảo hiểm hay Sản xuất đã ghi nhận tỷ lệ thanh toán sử dụng thẻ cao hơn mức trung bình, tuy nhiên tiềm năng vẫn hiện hữu ở hầu hết lĩnh vực khác. “Thanh toán số không chỉ đảm bảo giao dịch và dữ liệu an toàn, mà tăng cường gắn kết các quan hệ kinh doanh cũng như hiệu quả quản lý vận hành cho doanh nghiệp dựa trên năng lực đối soát dữ liệu và báo cáo tự động”, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

“Combo” giải pháp – một cửa cho SME

Ông Nhữ Văn Thanh, Giám đốc trung tâm số hóa và giải pháp thanh toán VPBankSME chia sẻ tại tọa đàm về sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz Visa Platinum vừa được ngân hàng cho ra mắt, được thiết kế để trở thành giải pháp “một cửa” cho doanh nghiệp SME.

Điểm nổi bật của VPBiz Visa Platinum nằm ở tính năng tùy chọn danh mục hoàn tiền – VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng này tại thị trường Việt Nam. Chủ thẻ có thể linh hoạt chọn một trong các nhóm chi tiêu ưu tiên để hưởng hoàn tiền không giới hạn, giúp tối ưu chi phí vận hành.

Thẻ mang lại hạn mức tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, miễn lãi tới 45 ngày và hỗ trợ trả góp linh hoạt đến 36 tháng – dài nhất thị trường. Mọi giao dịch được ghi nhận hợp lệ cho khấu trừ thuế GTGT, giúp doanh nghiệp minh bạch tài chính.

Ứng dụng các hình thức thanh toán số điển hình như thẻ doanh nghiệp mang lại cho các SME cơ hội mở rộng kinh doanh với các hình thức thanh toán an toàn và liền mạch. Visa đồng hành cùng VPBank trong việc đưa ra các công nghệ bảo mật trong từng bước của hành trình thanh toán, điển hình như tiêu chuẩn xác thực giao dịch trực tuyến EMV 3-D Secure (3DS).

Tại tọa đàm, Ông Nguyễn Hữu Tuất, Tổng Giám Đốc NextPay cũng giới thiệu loạt công cụ như phần mềm bán hàng tích hợp chữ ký số, nền tảng điều hành doanh nghiệp, chatbot AI chăm sóc khách hàng, phần mềm kế toán kết nối ngân hàng và hệ thống mPOS di động. Các giải pháp này không chỉ tiết kiệm nhân sự và thời gian, mà còn tạo lợi thế khi doanh nghiệp mở rộng sang các tỉnh, thành mới. “Số hóa không chỉ làm nhanh hơn, mà còn làm thông minh hơn” - ông Tuất nói.

Điểm đáng chú ý khác của tọa đàm là gói hợp tác giữa VPBank và NextPay. Theo đó, khách hàng dùng thẻ VPBiz Visa Platinum thanh toán dịch vụ của NextPay được ưu đãi từ 10- 30%.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HĐQT công ty VK+ Engineering, chia sẻ thêm: “Khó khăn lớn nhất của các SME hiện nay, đặc biệt là nhóm Micro-SME, chính là thiếu vốn trầm trọng. Trong bối cảnh các quy định mới của Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp phải chi tiêu và quản lý dòng tiền cẩn trọng hơn, việc tiếp cận các công cụ tài chính linh hoạt là vô cùng cần thiết. Với hạn mức tín dụng cao, không yêu cầu tài sản bảo đảm và tính năng hỗ trợ quản lý chi phí minh bạch, thẻ tín dụng doanh nghiệp thực sự là một lựa chọn thiết thực, vừa giải quyết được nhu cầu vốn, vừa đảm bảo tuân thủ và tối ưu vận hành”.

Có thể thấy, buổi tọa đàm “Chìa khóa số – Nền tảng tăng trưởng bền vững” đã đưa ra thông điệp: Số hóa không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để SME tồn tại và vươn lên. Khi nguồn vốn, quy trình thanh toán và vận hành được số hóa toàn diện, doanh nghiệp không chỉ đủ sức vượt qua khó khăn, mà còn sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trước mọi biến động của thị trường.

