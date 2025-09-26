Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp quyết không mổ: Câu chuyện hy hữu trong phòng mổ Hybrid

Nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân, cây bút phóng sự lừng lẫy một thời, vừa thoát khỏi “cửa tử” sau một ca can thiệp mạch vành cân não kéo dài 3 tiếng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TPHCM). Từ nỗ lực của ê-kíp do PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - “đôi tay vàng” trong lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Việt Nam - trực tiếp chỉ đạo, bệnh nhân đã được cứu sống mà không phải phẫu thuật mở.

PGS.TS. TTUT. BS Hồ Thượng Dũng thay mặt Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park tặng hoa chúc mừng nhà báo – nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân.

3 giờ cân não trong phòng mổ Hybrid

Chiều 6-9-2025, đang ngồi vẽ tranh tại nhà, đột nhiên ông Huỳnh Dũng Nhân cảm thấy đau thắt ngực dữ dội, khó thở đến mức tưởng chừng không thể gắng gượng. Lúc đó, vợ con đều đi vắng, ông phải một mình chống chọi với cơn đau. Đến 23 giờ, không thể chịu đựng thêm, ông gọi taxi đến Vinmec Central Park - bệnh viện cách nhà chỉ 2 km.

Kết quả thăm khám và đo điện tim cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp. Chụp mạch vành phát hiện tổn thương rất nặng: tắc mạn tính hoàn toàn động mạch vành phải, hẹp vôi hóa lan tỏa và tắc nhiều chỗ trên động mạch tim thất trước, nguy cơ tắc thêm bất kỳ lúc nào. Tình trạng càng phức tạp bởi ông còn rung nhĩ, tăng huyết áp, đái tháo đường và từng bị tai biến mạch máu não.

Trường hợp này vượt quá chỉ định can thiệp cấp cứu. Các bác sĩ hội chẩn và chỉ định phẫu thuật bắc cầu mạch vành khẩn cấp. Tuy nhiên, người bệnh không đồng ý mổ. Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại Khoa Chăm sóc đặc biệt. Sau nhiều ngày, dù được các bác sĩ và gia đình thuyết phục, ông vẫn từ chối mổ. “Trong đời, tôi đã trải qua 6 lần mổ xẻ và chưa lần nào đầu hàng. Tuy nhiên lần này, nếu mổ mở chắc là tôi sẽ không trụ được”, ông Huỳnh Dũng Nhân thổ lộ lý do từ chối phẫu thuật.

Đứng trước bệnh cảnh nguy kịch, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Vinmec Central Park - cùng các đồng nghiệp hội chẩn và cân nhắc kỹ lưỡng. Ông nhận định dù cực kỳ khó, vẫn có thể can thiệp được tổn thương ở động mạch mũ bằng kỹ thuật hiện đại. Quyết định này đòi hỏi bản lĩnh và kinh nghiệm, bởi nếu thất bại, nguy cơ bệnh nhân tử vong là rất lớn.

Ngày 10-9-2025, trong phòng mổ Hybrid hiện đại tại Vinmec Central Park, hệ thống hình ảnh 3D hiển thị từng nhánh mạch vành. Ê-kíp bác sĩ bắt đầu đặt ống thông, quan sát và mở các tổn thương tắc.

Ca can thiệp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, đòi hỏi kinh nghiệm chuyên sâu, sự tập trung tuyệt đối và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp đa chuyên khoa. Bệnh nhân được đặt 2 stent thay vì 3 stent như dự kiến, giúp khôi phục tối đa dòng chảy, đồng thời giảm rủi ro biến chứng.

“Trong suốt quá trình, tôi không hề cảm thấy đau. Khi ê-kíp vỗ tay và khen tôi hợp tác tốt, tôi biết rằng mình đã vượt qua cơn nguy kịch”, bệnh nhân Huỳnh Dũng Nhân nhớ lại, đồng thời bày tỏ sự cảm kích khi các bác sĩ Vinmec kiên trì tìm phương pháp điều trị, giúp ông không phải trải qua cơn nguy kịch. Chỉ hai ngày sau ca can thiệp, ông xuất viện.

Bác Nhân trở lại cuộc sống thường ngày sau cuộc can thiệp

25 năm nối dài nhịp đập sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng chia sẻ: “Đây là ca bệnh can thiệp mạch vành rất phức tạp, đáng ra phải mổ bắc cầu mạch vành, nhưng bệnh nhân và người nhà mong muốn thực hiện can thiệp mạch vành ít xâm lấn, nên ekip đã vượt khó, tỉ mỉ thực hiện thành công thủ thuật can thiệp mạch vành”

Phía sau thành công ấy là chặng đường 25 năm đầy gian nan của PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - một trong những người tiên phong đặt nền móng cho tim mạch can thiệp tại Việt Nam. Ông từng ví giai đoạn đầu là “đánh du kích trong rừng”: thiết bị thiếu thốn, kỹ thuật mới mẻ, nhưng khát vọng cứu người thôi thúc ông và đồng nghiệp không ngừng tiến bước.

PGS.TS. TTUT. BS Hồ Thượng Dũng

Từ những ca nong van hai lá đầu tiên đến hàng chục nghìn ca can thiệp phức tạp, từ kỹ thuật truyền thống đến TAVI (thay van động mạch chủ qua da) và can thiệp mạch vành bằng robot, ông luôn giữ nguyên quan điểm: “Không chọn giải pháp dễ cho bác sĩ, mà chọn giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân”.

Với ông, mục tiêu của người thầy thuốc không chỉ là ca can thiệp thành công, mà quan trọng hơn là giúp bệnh nhân phục hồi, sống khỏe, đi lại bình thường và có chất lượng sống tốt nhất.

“Nếu có thể làm điều tốt nhất cho bệnh nhân, thì hãy làm. Đừng dừng ở mức ‘an toàn cho mình’ mà bỏ qua lợi ích tối đa của họ. Y học không chỉ là kỹ thuật, mà còn là trách nhiệm và sự tận tâm với từng sinh mạng”, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng quan niệm.

Suốt 25 năm, từ những ngày phải “đánh du kích” với chiếc máy chụp mờ nhòe đến hôm nay, khi robot và trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong phòng can thiệp, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê. Trên hành trình ấy, điều ông trân quý nhất chính là cơ hội “nối dài nhịp đập sự sống” cho hàng nghìn bệnh nhân - những trái tim được hồi sinh từ đôi tay và khối óc của một bác sĩ giàu tâm huyết.

Q.H