HDBank Green Marathon 2025: Sân chơi cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ

Diễn ra trong hai ngày 27 và 28-9-2025 tại xã Cần Giờ, giải đấu dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều tỉnh thành và quốc gia. Đây không chỉ là sự kiện thể thao thường niên, mà còn là một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh và bền vững.

Bên cạnh các cự ly truyền thống như Marathon, Half Marathon, 10km và 5km, HDBank Green Marathon 2025 còn mang đến nhiều nội dung thi đấu đa dạng, mang tính gắn kết cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ. Trong đó, Kids Run (1.5km & 3km) tạo cơ hội cho các em nhỏ rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần thể thao ngay từ những bước chạy đầu tiên; Couple Run là nội dung dành riêng cho các cặp đôi, khuyến khích sự đồng hành và sẻ chia; Tiếp sức đồng đội (8x1000m) đề cao tinh thần hợp tác và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong một đội; và đặc biệt, Chồng cõng vợ, một nội dung độc đáo mang tính giải trí cao hứa hẹn tiếp tục mang lại những khoảnh khắc ấn tượng, hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TPHCM (HDBank) trong vai trò Nhà đồng hành Kim cương, giải đấu mang tên HDBank Green Marathon 2025 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng trong việc gắn kết kinh doanh với trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững. Không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh – khỏe mạnh và ý thức bảo vệ môi trường, giải chạy còn mang đến một điểm nhấn mới: lần đầu tiên giới thiệu những trải nghiệm tài chính số hiện đại thông qua siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới tại Việt Nam. Với dấu ấn này, HDBank Green Marathon trở thành hành trình kết nối con người với thiên nhiên, công nghệ với đời sống, hôm nay với một tương lai bền vững hơn.

HDBank Green Marathon 2025 cam kết mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, giàu trải nghiệm và tràn đầy cảm hứng. HDBank Green Marathon 2025 sẽ là điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số, một sự kiện thể thao – cộng đồng đặc sắc, nơi mỗi bước chạy không chỉ chinh phục thử thách mà còn góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.

NGUYỄN THANH