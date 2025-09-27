Becamex Group & BEXCO: Hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành MICE và thương mại quốc tế

Đại diện đôi bên cùng chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết

Với định hướng xây dựng hệ sinh thái thương mại – dịch vụ toàn diện, Becamex thông qua Trung tâm Thương mại Thế giới WTC Thành phố mới Bình Dương đã trở thành đầu mối kết nối nhiều đối tác toàn cầu. Việc hợp tác cùng BEXCO lần này kỳ vọng sẽ đưa những triển lãm quốc tế quy mô lớn về phát triển tại các khu vực do Becamex đầu tư. Trong bối cảnh TPHCM mới hình thành từ sự sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM, khu vực đang vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ và tài chính quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để Becamex mở rộng hợp tác toàn cầu.

Về phía Hàn Quốc, BEXCO là đơn vị trực thuộc chính quyền thành phố Busan, giữ vai trò quan trọng trong phát triển hệ thống triển lãm, hội nghị quốc tế khu vực phía Nam. Sự hợp tác cùng Becamex không chỉ củng cố quan hệ song phương mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và MICE.

Đại diện Becamex khẳng định, hợp tác lần này là cột mốc quan trọng, tạo bước đệm để TPHCM mới trở thành điểm đến tiềm năng cho các triển lãm và sự kiện quốc tế. Phía BEXCO cũng nhấn mạnh đây là cơ hội chiến lược thúc đẩy đổi mới, phát triển ngành MICE và hình thành hệ sinh thái triển lãm – hội nghị tiên tiến mang tầm quốc tế.

MINH VĂN