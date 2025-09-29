Gen Alpha đang định nghĩa lại các nguyên tắc về tài chính

Gen Alpha (sinh từ năm 2010 trở đi) đang để lại dấu ấn trong thế giới tài chính số ngay từ nhỏ. Nghiên cứu của Mastercard cho thấy 98% Gen Alpha tại Việt Nam đã tiếp cận ít nhất một loại tài khoản tài chính: 57% có tài khoản tiết kiệm, 54% có tài khoản app store liên kết thanh toán và 52% dùng ví điện tử.

Phụ huynh Việt Nam nhận thức rõ sự chuyển dịch này: 73% dự đoán con mình có thể sẽ không bao giờ dùng ví vật lý; 75% cho rằng con hiểu biết về tài chính hơn họ ở cùng độ tuổi; 59% thừa nhận con biết nhiều hơn về các phương thức thanh toán mới, đồng thời, 81% mong có thêm công cụ để dạy trẻ về tài chính.

Xu hướng thanh toán số, từ ví điện tử đến tài khoản ảo, đang thúc đẩy nhu cầu về giải pháp giúp trẻ học cách quản lý tiền bạc. Đây là cơ hội để các ngân hàng và tổ chức tài chính tiên phong, cung cấp các công cụ số vừa đơn giản hóa việc quản lý tài chính, vừa hỗ trợ trẻ học hỏi về tiền bạc. Phụ huynh Gen Alpha tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các tính năng như: nội dung giáo dục tài chính (73%), tính năng giúp phụ huynh kiểm soát và quản lý (58%), nội dung giả lập thực tế (52%), chuyển khoản liền mạch (49%) và trải nghiệm trò chơi hoá (29%).

THÙY LÂM