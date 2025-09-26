Shinhan Life Việt Nam được vinh danh sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất

Ngày 25-9, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa được vinh danh là doanh nghiệp có “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025).

VWAS 2025 là sự kiện thường niên do Báo Tài chính-Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.

"Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" là một hạng mục nằm trong Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025; là sự công nhận cho chiến lược phát triển sản phẩm lấy khách hàng làm trọng tâm và những nỗ lực đổi mới không ngừng của Shinhan Life Việt Nam.

Đây là chương trình bình chọn duy nhất được thực hiện tại Việt Nam, đáp ứng theo các thông lệ quốc tế, có tiêu chí đánh giá rõ ràng và được bình xét bởi Hội đồng bình chọn là các chuyên gia độc lập có uy tín trong và ngoài nước.

Bên cạnh tiêu chí định lượng được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn, hạng mục còn dựa trên kết quả bình chọn trực tuyến của khách hàng trên trang web của Ban tổ chức.

Bảng câu hỏi khảo sát gửi khách hàng bao gồm 3 tiêu chí định tính: Đội ngũ chuyên gia và tư vấn chuyên nghiệp, tính linh hoạt và phù hợp với nhu cầu và uy tín của sản phẩm liên kết đầu tư.

Trước đó, tháng 4-2025, Shinhan Life Việt Nam cũng được vinh danh trong Top 30 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2024 – 2025 tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 24, với danh hiệu “Công ty bảo hiểm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Những giải thưởng danh giá này đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Shinhan Life trong việc kiến tạo các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính hiệu quả, linh hoạt, song hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống”.