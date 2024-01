Vụ khu xưởng trái phép mọc giữa TP Quy Nhơn (Bình Định): Tự nguyện khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm

Sau khi Báo SGGP phản ánh, khu xưởng được tháo dỡ trả lại hiện trạng khu đất

Sau khi bài báo đăng, các ngành chức năng đã yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân liên quan khẩn trương tháo dỡ các khu xưởng, công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép ở khu đất thuộc Khu đô thị An Phú (tại tổ 26, khu vực 3, phường Quang Trung). Trong thời gian ngắn, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp đã huy động nhân lực để thực hiện tháo dỡ các khu xưởng, công trình, kiến trúc vi phạm, trả khu đất về đúng hiện trạng ban đầu.

Như Báo SGGP phán ánh, trước đây, Khu đô thị An Phú vốn thuộc tài sản của Công ty CP Tập đoàn An Phú, do người thân ông Trần Bắc Hà (cố Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) điều hành, quản lý. Sau đó, một số khu đất ở khu đô thị này bị phong tỏa do liên quan đến vi phạm tại Ngân hàng BIDV. Tuy nhiên, 2 năm qua, tại 1 khu đất đang bị cơ quan chức năng phong tỏa đã xuất hiện 1 khu xưởng trái phép rộng hàng trăm mét vuông hoạt động sửa chữa, đậu, rửa xe ô tô, khiến đời sống cư dân ở gần khu đất bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

NGỌC OAI