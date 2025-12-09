Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Toàn bộ người trên xe khách là người thân trong gia đình

Ngày 9-12, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến 4 người chết và 8 người bị thương trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (địa phận xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn, có 3 bệnh nhân rất nặng, 2 nạn nhân chỉ bị trầy xước và choáng nhẹ nên không nhập viện.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) báo cáo tình hình chữa trị các bệnh nhân trong vụ tai nạn

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, tại bệnh viện, do đa chấn thương quá nặng, bệnh nhân Trần Thị V. (sinh năm 1974, trú xã Hải Thịnh, Nam Định) đã tử vong. Hai bệnh nhân nặng còn lại đã được chuyển mổ cấp cứu, bệnh viện đang huy động mọi nguồn lực để chữa trị cho các nạn nhân.

Còn theo đại diện Công an TP Đà Nẵng, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng đã tổ chức triển khai cứu hộ, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, qua kiểm tra nhanh, không phát hiện nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế điều khiển phương tiện bị tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ hai từ trái qua) thăm, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 4 người chết

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban An toàn giao thông thành phố và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam huy động các nguồn lực hỗ trợ chữa trị tối đa cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, hỗ trợ người nhà đưa thi thể các nạn nhân tử vong về quê an táng. Lực lượng công an cần tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo các nạn nhân, toàn bộ tài xế, hành khách trên xe là người thân trong gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người chết

Ông Nguyễn Văn H. (sinh năm 1970, quê tỉnh Ninh Bình) cho biết, vài ngày trước, gia đình vào Lâm Đồng dự đám cưới. Chiều 8-12, cả gia đình lên xe về lại quê.

Theo ông H., thời điểm gặp nạn, ông và mọi người đang ngủ, sau một tiếng “ầm” thì tỉnh dậy, thấy nhiều người bất tỉnh trong xe. Ông trèo qua cửa kính vỡ kêu cứu rồi được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Đến trưa 9-12, lực lượng chức năng đã liên hệ được người thân của các nạn nhân và xác định được danh tính các nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Lê Thị Đ., sinh năm 1988, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình; Hoàng Thị V., sinh năm 1949, trú xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình và Vương Văn T., sinh năm 1988, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, xe khách 29B-XXX do tài xế Phạm Văn Kiều (sinh năm 1986, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) chở 12 người lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Nam – Bắc. Đến khoảng 4 giờ 12 phút cùng ngày tại km71+200 (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xảy ra va chạm vào phía sau xe đầu kéo 15C-XXX kéo rơ moóc 15R-XXX do lái xe Bùi Mạnh Thắng (sinh năm 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách chết tại chỗ.

