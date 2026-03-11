Cần hạn chế tốc độ, giám sát hành trình xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi

Theo kết quả rà soát của Bộ Xây dựng, tính đến hết năm 2025, cả nước có 15.288 xe giường nằm, chủ yếu là loại xe có chiều dài trên 11m.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy định đối với xe khách giường nằm khi hoạt động trên các tuyến đường miền núi.

Bộ Xây dựng đánh giá, tính an toàn của loại phương tiện này bị hạn chế do trong điều kiện trời tối, tầm nhìn giảm, khả năng nhận diện các tình huống bất ngờ và phản ứng xử lý chậm hơn bình thường. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan khi chạy trên đường vắng làm tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Thực tế cũng cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào nửa đêm về sáng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp hành khách, hành lý hoặc hàng hóa trên xe không hợp lý. Tốc độ của xe khi khai thác vận hành cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng, tính ổn định của xe. Khả năng thoát hiểm của hành khách cũng bị hạn chế do thiết kế không gian phức tạp.

Để quản lý xe khách giường nằm 2 tầng hiệu quả hơn, Bộ Xây dựng đề xuất một số biện pháp như: hạn chế tốc độ đối với xe khách giường nằm hoạt động trên các cung đường đèo dốc quanh co; xây dựng mới các cung đường tránh, sửa chữa đường cũ nhằm giảm độ dốc, quanh co tại các vị trí nguy cơ lật xe cao….

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề xuất cần có giải pháp công nghệ kỹ thuật để giám sát phương tiện, hành trình, tốc độ, đặc biệt là xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi; kiểm soát nghiêm ngặt thời gian lái xe của tài xế; xử lý nghiêm những tài xế chủ quan, phóng nhanh vượt ẩu, xem nhẹ tính mạng của hành khách…

Về ý kiến không sử dụng xe ô tô khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp III và cấp IV miền núi, Bộ Xây dựng nhận định, nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của người dân. Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị quản lý chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước, xem xét đánh giá sự tác động của chính sách đối với doanh nghiệp, người dân.

MINH ANH