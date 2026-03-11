Quảng Ngãi: Khắc phục đường bị sạt lở do mưa lớn

Chiều 11-3, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cùng công an, lực lượng tại chỗ tiếp tục khắc phục sạt lở đường do mưa lớn.

Theo đó, tối 10-3, do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn liên tiếp, tuyến đường liên xã đi qua thôn Trà Khương (giáp ranh thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng) xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến gần 300m3 đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Mưa lớn nhiều ngày khiến tuyến đường tại xã Thanh Bồng bị sạt lở. Ảnh: UBND xã Thanh Bồng

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, UBND xã Thanh Bồng đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với công an xã và các lực lượng tại chỗ kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực sạt lở.

Sau vụ sạt lở, các lực lượng đã triển khai khắc phục. Ảnh: UBND xã Thanh Bồng

Do vụ sạt lở xảy ra trong thời điểm cận kề bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, nên địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

NGUYỄN TRANG