Vườn quốc gia Côn Đảo đón nhận danh hiệu Danh lục Xanh

Tối 29-11, Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Danh lục Xanh (Green List) của Liên Minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận và trao cho VQG Côn Đảo.

Tham dự lễ, phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp - Môi trường). Phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự lễ.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VQG

VQG Côn Đảo đón nhận danh hiệu Danh lục Xanh. Ảnh: VQG

Chứng nhận Danh lục Xanh là ghi nhận sự quản lý, bảo tồn hiệu quả, minh bạch và công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt đối với VQG Côn Đảo. Đây là Khu bảo tồn thứ 3 của Việt Nam và Khu bảo tồn thứ 101 trên thế giới đạt danh hiệu Green List.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM, đại diện IUCN và các đại biểu thực hiện nghi thức tháo bảng biểu trưng Danh lục Xanh tại VQG Côn Đảo. Ảnh: VQG

VQG Côn Đảo tiền thân là Khu rừng cấm Côn Đảo, được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thành lập năm 1984. Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Luận chứng Kinh tế - Kỹ thuật thành lập VQG Côn Đảo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một khu rừng đặc dụng vừa bảo tồn trên cạn, vừa bảo tồn dưới biển tại quần đảo lịch sử thiêng liêng này.

Vườn có chức năng bảo vệ phục hồi hệ sinh thái và các động, thực vật quý trên đảo và vùng đệm dưới biển; tôn tạo bảo tồn rừng gắn với cảnh quan, quần thể di tích lịch sử, văn hóa của đảo; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục, tham quan du lịch.

VQG Côn Đảo là khu bảo tồn thứ 3 của Việt Nam và là khu bảo tồn thứ 101 trên thế giới đạt danh hiệu Green List. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm thả rùa con về biển tại VQG Côn Đảo. Ảnh: VQG

Hơn 40 năm ra đời, tồn tại và phát triển, VQG Côn Đảo đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một khu rừng đặc dụng để cùng cả nước duy trì hơn 2,2 triệu ha rừng đặc dụng, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển bền vững; Chiến lược quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ đối với quốc tế, Việt Nam vào năm 2050 phát thải ròng bằng 0 “ Net Zero” cùng với thực hiện các Công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học; Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng trên thế giới…

Để đạt được Danh lục Xanh, VQG Côn Đảo đã trải qua một hành trình nhiều thách thức, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa khoa học và thực tiễn cuộc sống, giữa lý luận và hành động, giữa bảo tồn và phát triển. Điều này đã minh chứng thông qua việc các tổ chức quốc tế, trong nước, các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới công nhận, ghi nhận Côn Đảo với những danh hiệu danh giá những năm gần đây.

VQG Côn Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: VQG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh: “Việc VQG Côn Đảo được ghi danh vào Danh lục Xanh là niềm tự hào lớn, đóng góp quan trọng cho công tác bảo tồn thiên nhiên và nâng cao uy tín của địa phương cũng như quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, mỗi chúng ta và du khách khi đến với Côn Đảo cần trân trọng, giữ gìn các giá trị lịch sử thiêng liêng cùng với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan nơi đây để góp phần giữ gìn, kế thừa cho các thế hệ mai sau”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cũng khẳng định: “TPHCM luôn sẵn lòng chào đón các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và trong nước, các nhà đầu tư thông thái, yêu môi trường tiếp tục dành cho Côn Đảo sự quan tâm đặc biệt, giúp đỡ cho Côn Đảo về tầm nhìn, tri thức và định hướng phát triển bền vững trong tương lai”.

QUANG VŨ