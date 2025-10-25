Vườn Quốc gia Côn Đảo thả 120.000 rùa con về biển

Xã hội

Sau gần 6 tháng trong mùa rùa đẻ trứng, Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo (TPHCM) đã hỗ trợ và di dời 1.800 tổ trứng rùa, thả 120.000 rùa con về biển an toàn.

Ngày 25-10, VQG Côn Đảo cho biết, tính từ đầu mùa rùa biển sinh sản (từ tháng 4-2025) đến nay, lực lượng chức năng VQG Côn Đảo đã di dời an toàn gần 1.800 tổ trứng rùa về hồ ấp tại các bãi biển ở Côn Đảo. Trong đó, 1.500 tổ đã nở và khoảng 120.000 rùa con được thả về biển khỏe mạnh. Khoảng 300 tổ còn lại dự kiến sẽ nở dần từ nay đến hết tháng 12.

rua bien 1.jpg
Những tổ trứng rùa được lực lượng chức năng VQG Côn Đảo đưa về bãi ấp. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Ban Quản lý VQG Côn Đảo, mùa rùa biển sinh sản bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Trong đó, Côn Đảo là bãi đẻ chủ yếu của rùa xanh (còn gọi là vích), chiếm 90% tổng lượng rùa xanh về đẻ tại các vùng biển của Việt Nam. Trung bình mỗi năm, có hơn 600 rùa mẹ tập trung lên những bãi cát thuộc VQG Côn Đảo để làm tổ, đẻ trứng, với hơn 150.000 rùa con được cứu hộ và thả về biển, tỷ lệ trứng nở thành công lên đến 87%.

Năm 2024, VQG Côn Đảo đã ghi nhận 387 rùa biển mẹ đã sinh sản 1.161 tổ trứng, với 111.986 quả trứng tại các bãi biển ở Côn Đảo. Theo dự báo của Vườn, năm 2025, số rùa biển về làm tổ sẽ tăng cao hơn với năm trước.

con dao - 6.JPG
Khách du lịch tham gia thả rùa con về biển ở Côn Đảo

Được biết, nhiều năm qua, hoạt động bảo vệ rùa biển là một thành công nổi bật của VQG Côn Đảo, đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo tồn loài sinh vật biển nguy cấp của thế giới. Công tác tồn rùa biển được sự tham gia của cộng đồng gồm lực lượng kiểm lâm, tình nguyện viên, doanh nghiệp, khách du lịch… Những cá thể rùa con khi trở về biển lớn mang theo hy vọng về sự nối dài hành trình sinh tồn kỳ diệu của rùa biển.

QUANG VŨ

