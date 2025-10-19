Vườn quốc gia Côn Đảo: Trung tâm đa dạng sinh học giàu giá trị

Vườn quốc gia Côn Đảo hiện đang quản lý 14.000ha đất ngập nước với hệ động thực vật phong phú, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú. Đặc biệt, Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ và gìn giữ nguyên vẹn cả 4 hệ sinh thái rừng, biển đặc sắc, hiếm có trên thế giới, là giao điểm hội tụ rất nhiều sinh vật biển từ cả phía Bắc, phía Nam Biển Đông.

Toàn cảnh rừng Côn Đảo

Ngày 12-10 vừa qua, tại Abu Dhabi, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã trao chứng nhận Vườn quốc gia Côn Đảo đạt Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả.

Việc được công nhận Danh lục Xanh của IUCN không chỉ là minh chứng cho sự quản lý hiệu quả mà còn mở ra cơ hội lớn để Côn Đảo quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái có trách nhiệm. Danh hiệu này giúp nâng cao vị thế của Côn Đảo trên trường quốc tế, thu hút những du khách có ý thức, mong muốn khám phá và chung tay bảo vệ thiên nhiên.

Chim nhàn biển về làm tổ trên đảo Hòn Trứng, Vườn quốc gia Côn Đảo

Khách du lịch trải nghiệm tour leo núi, xuyên rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Chim bồ câu Nicoba, một trong những loài chim quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Lực lượng chức năng thu giống để phục hồi san hô dưới đáy biển Côn Đảo

Lực lượng kiểm vụ đưa trứng rùa về tổ ấp tại hòn Bảy Cạnh, hòn đảo có lượng rùa đến sinh sản nhiều nhất ở Việt Nam

QUANG VŨ