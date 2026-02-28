Tuổi trẻ Petrovietnam ra quân Tháng Thanh niên 2026

Nghi thức ra quân Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Petrovietnam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, khẳng định: Các hoạt động an sinh xã hội phải gắn chặt với chiến lược phát triển mới, góp phần khẳng định thương hiệu Petrovietnam. Lực lượng thanh niên của Petrovietnam tăng cường phối hợp với địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình vì cộng đồng, nhất là tại những địa bàn trọng điểm dầu khí như khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TPHCM).

Nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam kỳ vọng lực lượng thanh niên sẽ phát huy chuyên môn, tạo ra các sản phẩm, giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Petrovietnam vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Đồng thời, tổ chức Đoàn TNCS cần tiếp tục là môi trường rèn luyện, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng; tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tập đoàn trong giai đoạn mới.

Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Pha

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn mới của Petrovietnam. Vì vậy, các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; mỗi công trình, phần việc thanh niên đều có mục tiêu, tiến độ và tiêu chí đánh giá cụ thể.

Trồng cây trong khuôn viên sân vận động xã Châu Pha

Ngay sau nghi thức khởi động, chương trình an sinh xã hội được triển khai ngay như: trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Pha; phát động chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững; khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc”; bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” và tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...

Khánh thành, bàn giao công trình “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc”

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM