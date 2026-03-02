Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tranh thủ "thời gian vàng" cứu người phụ nữ khỏi nguy cơ cắt chi

Sau 3 giờ chạy đua với “thời gian vàng”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) phẫu thuật thành công một ca chấn thương phức tạp, giúp bảo tồn chi thể cho nữ bệnh nhân do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân N.T.L (39 tuổi) nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Cẳng chân trái của bệnh nhân biến dạng, có vết thương hở khoảng 2cm chảy máu nhiều. Bàn chân tím lạnh, không bắt được mạch mu chân và mạch chày sau, rối loạn cảm giác và vận động bàn chân.

Theo BS Phan Văn Tú, phẫu thuật viên chính, tổn thương động mạch khoeo là thách thức lớn đối với mọi phẫu thuật viên và cơ sở y tế vì phải xử lý trong thời gian ngắn và đòi hỏi kỹ thuật cao. Trường hợp này càng phức tạp hơn khi động mạch và tĩnh mạch bị rách nhiều vị trí. Trong quá trình mổ, ê-kíp buộc phải cắt bỏ đoạn mạch máu dập nát và lấy một đoạn mạch ở chân còn lại để ghép thay thế.

Sau tái thông mạch máu, bàn chân hồng ấm trở lại

Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, người bệnh được cắt lọc mô dập nát, nắn chỉnh và kết hợp xương, khâu nối động mạch và tĩnh mạch khoeo, truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng. Sau tái thông mạch máu, bàn chân hồng ấm trở lại.

Sau mổ, người bệnh phục hồi tốt, cảm giác và vận động cải thiện rõ rệt.

KHÁNH CHI