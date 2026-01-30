Kinh tế

Đầu tư

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh bị cụt, chưa đấu nối vào tuyến quốc lộ 8

Vướng mắc đấu nối, đường vành đai hơn trăm tỷ đồng ở Hồng Lĩnh bị “tắc” hai đầu

SGGPO

Dự án Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, song do vướng đấu nối nên hai đầu tuyến bị cụt, chưa thể đưa vào khai thác, gây khó khăn cho người dân và nguy cơ lãng phí đầu tư.

Video: Vướng mắc đấu nối, đường vành đai hơn trăm tỷ bị "tắc" hai đầu

Ghi nhận thực tế cho thấy tuyến đường đã được thảm bê tông nhựa, mặt cắt rộng khoảng 30m, có dải phân cách cứng, hệ thống chiếu sáng, biển báo và hạng mục phụ trợ lắp đặt cơ bản. Tuy nhiên, do chưa đấu nối được với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn, phương tiện không thể lưu thông qua tuyến.

20251228_100610.jpg
Cảnh nhếch nhác phía đầu điểm cụt của dự án đường Vành đai thị xã Hồng Lĩnh
20251228_095850.jpg

Tại hai đầu tuyến, cỏ dại mọc um tùm, vật liệu xây dựng, ống cống, dây điện tập kết ngổn ngang; một số vị trí bùn lầy, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi tuyến đường được đầu tư khang trang nhưng đồng thời lo lắng vì dự án để dở dang kéo dài, chưa phát huy hiệu quả.

20251228_102409.jpg
Cảnh nhếch nhác tại điểm cụt của dự án đường Vành đai thị xã Hồng Lĩnh hướng về đường Tiên Sơn
20251228_102728.jpg
20251228_100128.jpg
20251228_100445.jpg
Cảnh nhếch nhác phía đầu điểm cụt của dự án đường Vành đai thị xã Hồng Lĩnh

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 13-1-2022, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, quy mô gần 3km, mục tiêu kết nối quốc lộ 8 với quốc lộ 1, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và đô thị cho khu vực. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng.

20251228_102124.jpg
Điểm cụt của dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh hướng về đường Tiên Sơn
20251228_102823.jpg
20251228_103216.jpg
Khoảng cụt từ dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh và đường Tiên Sơn
20251228_101723.jpg

Theo ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, nguyên nhân chính khiến dự án bị “tắc” hai đầu là vướng mắc trong đấu nối với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt điều chỉnh một số hạng mục liên quan; dự kiến đầu năm 2026 sẽ triển khai thi công trở lại, hoàn thiện đấu nối, thông tuyến và đưa công trình vào khai thác.

>> Hình ảnh dự án đường vành đai hơn trăm tỷ bị "tắc" hai đầu:

z7482159723914_ad898809a5683d5cfd6ee64be043abd3.jpg
20251228_095459.jpg
z7482158960922_5a1688596b67dead95a5a69ff444b870.jpg
20251228_102854.jpg
20251228_100406.jpg
Cảnh nhếch nhác trên tuyến đường vành đai
20251228_102217.jpg
20251228_101149.jpg
20251228_104108.jpg
20251228_104029.jpg
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Quốc lộ 8 Hà Tĩnh dự án giao thông Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn