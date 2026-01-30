Vướng mắc đấu nối, đường vành đai hơn trăm tỷ đồng ở Hồng Lĩnh bị “tắc” hai đầu

Dự án Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, song do vướng đấu nối nên hai đầu tuyến bị cụt, chưa thể đưa vào khai thác, gây khó khăn cho người dân và nguy cơ lãng phí đầu tư.

Video: Vướng mắc đấu nối, đường vành đai hơn trăm tỷ bị "tắc" hai đầu

Ghi nhận thực tế cho thấy tuyến đường đã được thảm bê tông nhựa, mặt cắt rộng khoảng 30m, có dải phân cách cứng, hệ thống chiếu sáng, biển báo và hạng mục phụ trợ lắp đặt cơ bản. Tuy nhiên, do chưa đấu nối được với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn, phương tiện không thể lưu thông qua tuyến.

Cảnh nhếch nhác phía đầu điểm cụt của dự án đường Vành đai thị xã Hồng Lĩnh

Tại hai đầu tuyến, cỏ dại mọc um tùm, vật liệu xây dựng, ống cống, dây điện tập kết ngổn ngang; một số vị trí bùn lầy, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi tuyến đường được đầu tư khang trang nhưng đồng thời lo lắng vì dự án để dở dang kéo dài, chưa phát huy hiệu quả.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 13-1-2022, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, quy mô gần 3km, mục tiêu kết nối quốc lộ 8 với quốc lộ 1, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và đô thị cho khu vực. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Theo ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, nguyên nhân chính khiến dự án bị “tắc” hai đầu là vướng mắc trong đấu nối với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt điều chỉnh một số hạng mục liên quan; dự kiến đầu năm 2026 sẽ triển khai thi công trở lại, hoàn thiện đấu nối, thông tuyến và đưa công trình vào khai thác.

